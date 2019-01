E pokea ana Ngā Whare Āhuru Mowai e te mahi nō reira me nui ake te pūtea tautoko

Me rahi ake te kāwantanga i te putea tautoko kia ea ai te hiahia o ngā whānau e hia mano nei kua pākinohia e te tūkino. Koirā te whiu a Te Rōpū Āhuru Mōwai o Tāmaki Makaurau.

E ai ki a tētahi kaitaunaki Māori, e ai ki a Megan Grace inā te nui o ngā whānau e kitea ana e rātou i tēnei wā o te Kirihimete, engari he iti noa ngā rawa.

E ai ki tētehi whāea pārurenga kāore i te hiahia ki te whakaatu i tōna kanohi, inā te nui o ngā whakaaro.

“We were actually taken out of our home and put into the safe-house,” i kī atu ia.

“They supported us through Christmas, helped with Christmas presents and food, and making us feel more comfortable.”

Kua toru tau Te Whare Āhuru Mōwai o Ngā Tumanako ki te uru o Tāmaki e whakahaere kaupapa āwhina ana engari, kāore te kāwana i te tautoko.

“Atu i te putea ko te whakaae ki te whakahaere i ngā kaupapa, ngā akoranga hei āwhina atu i ngā whānau,” i mea atu a Grace, “pērā ki ngā kaupapa tirohanga ki te, he aha te tūkino, he aha anō tērā, aha te patu? He aha ngā momo rautaki hei tini atu, hei whakaaro kē i te tangata, pēhea nei te mahi i ōna mahi?”

Mohoa nei, e rima mano ngā wāhine me ngā tamariki kua whai

āwhina ki Ngā Whare Āhuru Mōwai hurinoa i te motu.

Wheoi, ko te matapae a Grace ka piki ake tonu ngā tatau.

“Ia tau ka eke anō ngā nama o ngā whānau e haere mai nei,” nāna i kī atu, “nei hoki ngā rangatahi, ko rātou hoki e tīmata atu ki te karanga mai, nā reira, tekau mā ono koia te pakeke kua tīmata te whai atu i a mātou.”

Hei tā Megan, ahatia te aha ka mahi tonu rātou hei piringa mō ngā whānau e tūkinohia nei.