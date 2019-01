E kōrero ana a Tamati Coffey mō ngā whakatairanga a te kaunihera

He āhua kaikiri ētahi pānui ki tētahi whare kaukau i Mangere, koinei tā tētahi mema mo Reipa. Nā whai anō kei te tango te kaunihera o Tāmaki Makaurau i aua pānui. E mea ana te pānui e tohu atu ana tētahi kōtiro kirimā ki tētahi tama parauri, me haere koe ki te wharepaku i mua i to kaukau.

He ai ki Te Kaunihera o Tāmaki, i hanga te pānui nei hei whakautu i ngā take hauora mō te marea. Engari kaore te mema o te pāti Reipa a Tamati Coffey e whakaae atu. He ai ki te kaunihera anō, ko ngā tuahangata a Hemi rāua Molly he rauemi mākete e whakatairanga ana i ngā kaupapa kaunihera, he mea rata ki ngā iwi maha i roto o Tāmaki Makaurau.



Ko tā Coffey ki a mātou i te ra nei, "e whakāro ana au mō ngā tamaiti Māori kei ngā puna kaukau e kaukau ana e āwangawanga ana ana i te mea e aro pū ana ēnei pānui ki a rātou, he mahi kaikiri e aro atu ana ki te tamaiti Māori e mimi ana ki roto i te puna kaukau. He maha ngā mea o te pānui kaore i te pai ki ahau, I hanga mai ko tētahi tamaiti Māori ko Hemi tana īngoa, e mau tētahi pounamu ki tōna kakī, e tohutohu ana tētahi kōtiro Pākeha ki ā ia. Kaore au te tino mōhio he aha ai te kaunihera o Tāmaki kīhai i whiriwhiri i tētahi īngoa noa, tētahi huatangata noa. Kaore au i te mōhio he aha ai i whiriwhiri ko te tamaiti Māori e mahi nanakia ana me te kōtiro Pākeha e whakatika i ā ia, koira te take kaore au i te whakaae ki tēnei pānui, koira hoki te take ka haere ki te whāki atu ki te kaunihera o Tāmaki i ōku whakāro mō tēnei take.



I roto i tētahi puakanga a te kaunihera ki a Te Kāea, e mea ana: "i whakapāhā te kaunihera mō te āhua o te pānui, otirā, i oati anō hoki rātou ki te tango ake i aua pānui rā i ō rātou whare rēhia, kia hoki anō ki te arotake i te kaupapa."

Hēoi kei tēna, kei tēna o rātou ake whakāro.

"Kaore he raru ki ahau ko te mea nui ko ngā tamariki noa iho kei roto i te pānui, i te pikitia rānei."

"Kaore au i te marama he aha ai i whiriwhiri i tētahi tamaiti Māori i tapaina ko Hemi. I kite au i te whakāhua ināpo i whakāro māua ko taku hoa tāne he aha i pēnei ai"

"E rata ana au ki tēnei pānui, ki ahau ehara tēnei i te mahi kaikiri, he rawe te pānui ra."

"Ko te pātai kē, he pai ake mēna ko te Māori e mea ana ki te Pākeha me mimi koe i te tuatahi, kaore au te tino mōhio."

Ko tā te kaunihera, i whai hua ai tēnei kaupapa kua tokoiti noa iho ngā aukatitanga ki ngā puna kaukau, hei painga mō te hauora o te tangata.