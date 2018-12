E āwhina ana te City Mission i ngā hapori o te tonga o Tāmaki

Ki Tāmaki Makaurau, he rā kirihimete i ngāwari ai mā ngā whānau maha i te mahi nui a te Mihana o Tamaki ki te mahi hākari mō te tina. Ko te kōrero a Chris Farrelly o Te Whare Mīhana, he kaupapa hei korowai i te tangata ki te wairua tapu me ngā whakamānawa o te wā.

He nui ngā mahi mā ngā kaimahi o te City Mission ki Tāmaki, e toru noa iho ngā moe e toi ana i te huringa ki te tau hōu ā ka pokea rawa rātou i te mahi. E tipu ana te tokomaha e whai āwhina ana i a te tau ā ka kī katoa te City Mission i aua hunga i ngā wā katoa. Ko te whakatū a rātou rātonga ki roto tonu i ngā hapori he āhuatanga pai, kia mau tonu ai te hunga whai āwhina i to rātou mana tangata.



Ko tā te kōrero a te tumu whakarae o te City Mission ki Tāmaki a Chris Farrelly, "Mō mātou o te City Mission i timata te wa kirihimete i te tekau o Hakihea i te wa i timata ki te marae ki Papakura, Te Whare Wātea ki Mangere ki Eden Park hoki. Ko ērā mahi he tuku atu i ngā kōpaki kai ma ngā whānau, he kōpaki hoki ma ngā turoro me te hunga haua. E tata ana ki te kotahi rau tau mātou e mahi ana i ēnei mahi. I tēnei tau e tāparatia ana te tokomaha ā i kō atu i te waru mano ngā whānau i whai mai i ā mātou rātonga i ngā wiki e rua i mua mai i te rā kirihimete. I tū to mātou kai nui i te rā kirihimete me te mea hoki ko ia te rā e tuwhera ana ā mātou kuaha ā ia te rā kei reira te hunga whai āwhina i ngā wā katoa. I māmā ai tēnei kaupapa mō te katoa i te mea mō te wa tuatahi kua tukuna atu a mātou rātonga ki te marae. Kua aukati te whakarārangi ki runga i te tiriti o Hobson mō te pō katoa ā he āhuatanga whakaiti i te tāngata he mea tino whakamā nōreira koira i haere atu ai mātou ki te tonga o Tāmaki."



I tēnei tau i tukuna e te City Mission tata ki te tekau ma toru mano ngā kōpaki kai ki ngā whānau me te hunga whai āwhina, kotahi rau tekau ma rua ngā tāngata i whai kāinga noho.