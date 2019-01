E āwhina ana a Glen Osborne i te hapori kia whai turanga ki te ope pirihimana

E kaha āwhina ana e kātipa Glen Osborne i ngā iwi o Whanganui ki te whai turanga pirihimana. E whakahaere ana ia i ētahi karaehe aromatawai ana i te hunga i te taha tuhituhi, taha whakapakari tinana hoki.

Ka whai wahi atu ki te ako mai i tēnei hautipua o te ao whitupōro. Tokomaha ake ngā wāhine kei te uru ki roto i ngā rārangi pirihimana, nō te tau tekau ma ono atu i te toru tekau ma rua paihēniti o ngā pirihimana katoa he wāhine. Ko tā Osborne kōrero, he mea nui mōna ki te whakapakari i ana pukenga tuhituhi kia whakatūtuki i a ia i te hiahia. He ai ki ngā rangahau a Te Manatu Mātauranga, kei raro tonu a ngā Māori Pasifika hoki e putu ana i roto i ngā pukenga tuhituhi pāngarau hoki. He ai ki ngā ture whakauru pirihimana me whakamau te hunga he tohu pōkairua, he tohu paetahi rānei.



Anei ko tā Osborne mō tōna kaha ki te āwhina i te hunga e ngākau nui ana ki ēnei mahi pirihimana, "He wawata noa nōku kia tu au hei pirihimana i te mea ko te turanga pirihimana he tino mana tōna, ko ētahi he tino rawe, hēoi nō mai rā no he hiahia nōku ki te tu hei tauira mō tōku whānau katoa. Tiro mai ki tōku hītori, tekau ma toru paihēneti noa iho tāku i ngā aromatawai ki te kura, he tino koretake rawa atu tēnā, i kō atu i te toru tekau ngā tau ahau e mahi kura ana, engari i pōkaikaha ahau, ka pukumahi, ka whai āwhina i te hunga tautoko, ka ngana, ka ako ā katahi ka tutruki i te whainga. Ko te mea tuatahi me whakapakari tinana, ko te tuarua he nui rawa ngā aromatawai me ngā whakamātautau nōreira me kaha inaianei ki te whakapakari ā hinengaro nei."

Anei anō ko Osborne mō te tokomaha o ngā wāhine ka whai wāhi atu ki t ope pirihimana, "Ki ahau nei he rawe o tātou wāhine ki roto i te ope pirihimana i te mea he momo tō rātou, he āhuatanga rerekē tō rātou i te taha kōrero ki te marea, he reo ngāwari he reo māmā hoki tō rātou hei mauri tau i te hunga ka taka ki te hē."