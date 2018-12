He maimai aroha: Te Rangihiwinui Tauroa

Me pēhea te ota e mihi ki te ngahere, me pēhea te pata ua e mihi ki te moana. E kore e taea te tangata o āianei te mihi ki te taniwha hikuroa kua karangahia nei ko Edward Te Rangihiwinui Tauroa.

Nō tua ōna mōhioranga, nō tuawhakarere tōna mana, he momo e kore pea e kitea anōtia. Te tumuaki Māori tuatahi o te motu, te kaitakaro ō mua o te kapa Ōpango Māori, te Māori tuatahi hei kaikomihana whakanaunga-ā-iwi, he nui ngā mahi kua oti i a ia, he whānui ngā kōrero mōna.

Ko te momona o ngā kōrero ko tana ōhākī – tōna whānau. Kua mahue mai tōna hoa rangatira a Pat Tauroa, āna tamariki toko ono me āna mokopuna maha.

E te taonga o te pō, te mōtoi kahotea, e moe. Ko te pō ki a koe, ko te ao ki ō uri.

“E kore e mōnehunehu te pūmahara ki ngā momo rangatira o neherā, nā rātou nei i toro te nukuroa o Te Moana-nui-ā-Kiwa me Papatūānuku. Ko ngā tohu a ō rātou tapuwae i kākahutia ki runga i te mata o te whenua - he taonga, he tapu.”- Tā Himi Henare