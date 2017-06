Māori All Blacks squad for 2017 announced

Māori All Blacks Head Coach Colin Cooper (Ngāti Pūkenga, Ngāti Porou) has named an experienced squad including three new caps to play the British & Irish Lions in Rotorua next Saturday.

The 2017 Māori All Blacks Squad for the DHL New Zealand Lions Series is:

Forwards :

Props

Chris Eves - North Harbour - Waikato/Tainui (7 appearances)

Kane Hames - Tasman - Ngāi Tūhoe/Ngāti Porou (5)

Mike Kainga - Taranaki - Ngāti Kahungunu (2)

Ben May - Hawke’s Bay - Ngāti Maniapoto (12)

Marcel Renata - Auckland - Ngāti Whanaunga / Te Aupōuri (4)

Hookers

Ash Dixon (captain) - Hawke’s Bay - Ngāti Tahinga (8)

Hikawera Elliot - Counties Manukau - Ngāti Awa (9)

Locks

Tom Franklin - Bay of Plenty - Ngāti Maniapoto (4)

Leighton Price - Taranaki - Waikato/Ngāti Maniapoto (3)

Joe Wheeler - Tasman - Ngāi Tahu (2)

Loose forwards

Elliot Dixon - Southland - Ngāpuhi (9)

Akira Ioane - Auckland - Ngāpuhi/Te Whānau a Apanui (5)

Liam Messam - Waikato - Ngāti Maniapoto (12)

Reed Prinsep - Canterbury - Te Rarawa (2)

Kara Pryor – Northland - Ngāti Awa/Ngāti Pikiao/Ngāti Rangitihi (2)

Backs :

Halfbacks

Bryn Hall* - North Harbour - Ngāti Ranginui

Te Toiroa Tahuriorangi* - Taranaki - Ngāti Pikiao

First five-eighths

Otere Black - Manawatu - Ngāi Tūhoe/Te Whānau a Apanui/Ngāti Tuwharetoa (4)

Ihaia West - Hawke’s Bay - Ngāti Kahungunu/Ngāti Porou (7)

Midfielders

Tim Bateman - Canterbury - Ngāi Tahu (12)

Charlie Ngatai - Taranaki - Ngāti Porou/Te Whānau a Apanui/Te Whakatōhea (9)

Matt Proctor - Wellington - Ngāi Te Rangi/Ngāpuhi (9)

Rob Thompson* - Canterbury - Ngāti Kahungunu

James Lowe - Tasman - Ngāpuhi/Ngāi Te Rangi (5)

Outside backs

Damian McKenzie - Waikato - Ngāti Tūwharetoa/Ngāti Tahinga (3)

Nehe Milner-Skudder - Manawatū - Ngāti Porou/Tapuika (2)

Declan O’Donnell - Taranaki - Ngāti Tuwharetoa/Ngāti Porou (1)

NB: * denotes new cap.