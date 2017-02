Te Matatini 2017 – Top Nine Finalists

The judge’s results have been calculated and the top nine teams who will go through to the finals Sunday morning are as follows.....

1. 8:40am – Ngā Tūmanako

2. 9.17am – Te Mātārae i Ōrehu

3. 9:54.am – Waihīrere

4. 10.44am – Te Whānau-ā-Apanui

5. 11.21am – Te Waka Huia

6. 11.58am – Tauira Mai Tawhiti

7. 1.13pm – Whāngārā Mai Tawhiti

8: 01:50pm – Te Iti Kahurangi

9: 02:27pm – Tūhourangi - Ngāti Wāhiao

Finalists are selected by a pool system that was introduced in 1994. The top three team from three pools (Te Ihu, Te Haumi and Te Kei) qualify for the finals, regardless of their overall score.

Groups

Te Manu Huia

Hātea Kapa Haka

Waioweka

Te Reanga Morehu o Ratana

Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka

Ngā Manu a Tāne

Tauira Mai Tawhiti

Te Pikikōtuku o Ngāti Rongomai

Te Pou-o-Mangataawhiri

Tūtara Kauika ki Rangataua

Tū Te Maungaroa

Te Puu Ao

Te Iti Kahurangi

Ngā Manu Waiata

Te Mātārae I Ōrehu

Te Kapa Haka o Whāngārā Mai Tawhiti

Mōtai Tangata Rau

Te Taha Tū

Tū Te Manawa Maurea

Ngaa Pou o Roto

Te Rerenga Kōtuku

Te Kapa Haka o Ruātoki

Te Aitanga a Hauiti ki Ūawa

Te Hikuwai

Ngā Tūmanako

Te Kapa Haka o Ngāti Ranginui

Muriwhenua

Te Kapa Haka o Te Whānau-ā-Apanui

Ngā Kāwai Hekenga o Ngā Taonga Mai Tawhiti

Te Kapa Haka o Kairanga