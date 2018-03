Rangitāne Tangata Rau 2018 results

Six kapa haka teams took to the stage at the Rangitāne Tangata Rau Kapahaka competition today in Palmerston North. With the hope to secure one of two spots to represent Manawatu/Horowhenua at Te Matatini, in Te Whanganui-a-tara (Wellington) next year. All information and results about the competition available here.

The groups who performed (in order) were

Saturday 10th March 2018

Te Kapahaka o Te Reureu

Pamutana

Matua Ora

Huia Ahorau

Te Tini o Rehua

Te Tū Mataora

The full results are:

Non Aggregate – NGĀ TAONGA PŪORO

1. Te Tū Mataora

2. Huia Ahorau

Non Aggregate - WAIATA TIRA

1. Te Tū Mataora

2. Te Tini o Rehua

3. Huia Ahorau

Non Aggregate – TE REO TUHI

1. Te Tū Mataora

2. Te Tini o Rehua

3. Huia Ahorau

Non Aggregate – MANUKURA TĀNE

1. Te Tini o Rehua

2. Te Tū Mataora

3. Te Reureu

Non Aggregate – MANUKURA WAHINE

1. Te Tū Mataora

2. Te Tini o Rehua

3. Huia Ahorau

Non Aggregate – KAKAHU

1. Te Tū Mataora

2. Te Tini o Rehua

3. Huia Ahorau

Non Aggregate – TITONGA WAIATA

1. Te Tū Mataora

2. Huia Ahorau

3. Te Tini o Rehua

Aggregate – WHAKAEKE

1. Te Tū Mataora

2. Te Tini o Rehua

3. Huia Ahorau

Aggregate – MŌTEATEA

1. Equal Te Tū Mataora, Te Tini o Rehua

3. Huia Ahorau

Aggregate – POI

1. Te Tū Mataora

2. Te Tini o Rehua

3. Huia Ahorau



Aggregate – HAKA

1. Te Tū Mataora

2. . Te Tini o Rehua

3. Huia Ahorau

Aggregate – WHAKAWĀTEA

1. Te Tū Mataora

2. . Te Tini o Rehua

3. Huia Ahorau

Aggregate – TE REO

1. Te Tū Mataora

2. . Te Tini o Rehua

3. Te Reureu

Manawatu/Horowhenua teams advancing to Te Matatini 2019 are:

1. Te Tū Mataora

2. . Te Tini o Rehua