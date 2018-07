2019 Te Matatini Ki Te Ao, Te Whanganui-a-Tara draw

A total of 46 teams from 13 regions across New Zealand and Australia have qualified to compete at the 2019 Te Matatini ki Te Ao competition hosted by Te Whanganui-a-Tara collective - the Wellington Māori Cultural Society, Ngāti Raukawa ki te Tonga, Ngāti Toa and Te Āti Awa.

The competition will take place in Wellington from February 20 - 24 at the Westpac Stadium.

This afternoon Te Matatini and hakatv.com broadcasted the live draw from Te Herenga Waka Marae in Wellington.

Te Matatini also released their reo strategy for the 2019 event, which includes reo Māori signage, fluent reo speaking stall holders and more all delivering their goods and messaging predominantly in te reo.

As Paraone Gloyne explains, the strategy is appropriately dubbed, "Te Mitatini".

Here is the draw:

TE IHU – POOL A - Rāpare 21 Hui Tanguru

Te Reanga Morehu o Ratana

Hikurangi

Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

Te Iti Kahurangi

Mātangirau

Te Matapihi

Ōpōtiki Mai Tawhiti

Ngāti Ranginui

Ruatoki

Te Manu Huia

Ngāti Rangiwēwehi

Te Whānau a Apanui

Te Ahikaaroa

Tūhourangi-Ngāti Wāhiao

Muriwhenua

Hātea

TE HAUMI - POOL C - Rāmere 22 Hui Tanguru

Te Pikikōtuku o Rongomai

Tū Te Maungaroa

Te Whānau a Kai

Tūtara Kauika

Te Rōpū Manutaki

Te Taha Tū

Te Rerenga Kōtuku

Ngā Tūmanako

Ngā Pou o Taniwharau

Te Poutūmāro

Ngā Taonga Mai Tawhiti

Tū Te Manawa Maurea

Whāngārā Mai Tawhiti

Te Tū Mataora

Waihīrere

TE KEI – POOL B – Rāhoroi 23 Hui Tanguru

Te Puu Ao

Ngā Manu a Tāne

Ngā Uri Taniwha

Tauira Mai Tawhiti

Ngāti Whakaue

Te Tini o Rēhua

Kia Ngāwari

Te Waka Huia

Te Hikuwai

Te Rangiura o Wairarapa

Manawa Mai Tawhiti

Te Pou o Mangatāwhiri

Te Mātārae I Ōrehu

Mōtai Tangata Rau

Te Hoe ki Matangireia