Raukura maintain their reign for another two years

The defending champs have won the He Pouwhenua He Puapua 2018 and will hold the title for another two years.

Over the last few days, Palmerston North has hosted thousands of people at the He Pouwhenua He Puapua Secondary Schools Kapa Haka Competition.

Forty-one teams took to the stage to vie for their chance to claim the title. Today nine of the forty-one teams had a second and final chance to wow the judges in the hope of claiming the number one spot.

Those groups were Raukura, Te Maureea Whiritoi, Hoāni Waititi Marae, Te Piringa, Ngā Taiātea Wharekura, Ngā Tapuwae, Te Rāwhitiroa, Rakaumangamanga and Ngā Puna o Waiōrea.

All nine teams fought to the bitter end and at the end of the day, all teams are winners at the end of the day.

See below for the full results:

Overall winners:

1. Raukura

2. Ngā Taiatea Wharekura

3. Ngā Puna o Waiorea

Overall Results

Kākāhu

1. Te Kapa Hakuwai o Horouta Wānanga

2. Te Maurea Whiritoi

3. Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga

Kaitātaki Wahine

1. Te Wharekura o Hoani Waititi Marae

2. Te Puku o te ika a Maui

3. Te Maurea Whiritoi

Kaitātaki Tāne

1. Te Wharekura o Hoani Waititi Marae

2. Raukura

3. Kura ki Uta

Waiata Tira

1. Te Puku o te ika a Maui

2. Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga

3. Raukura

Whakaeke

1. Te Wharekura o Hoani Waititi Marae

2. Ngā Puna o Waiorea

3. Te Maurea Whiritoi

Mōteatea

1. Te Wharekura o Rakaumangamanga

2. Te Kapa Hakuwai o Horouta Wananga

3. Ngā Puna o Waiorea

Waiata-a-Ringa

1. Te Wharekura o Rakaumangamanga

2. Te Wharekura o Hoani Waititi Marae

3. Te Puku o te ika a Maui

Mau rākau

1. Kings College

2. Te Aute College

Poi

1. Te Wharekura o Rakaumangamanga

2. Ngā Puna o Waiorea

3. Raukura

Haka

1. Ngā Taiatea Wharekura

2. Ngā Puna o Waiorea

3. Raukura

Whakawātea

1. Te Wharekura o Rakaumangamanga

2. Ngā Puna o Waiorea

3. Te Maurea Whiritoi

Te mita o te reo

1. Te Wharekura o Rakaumangamanga

2. Te Kapa Hakuwai o Horouta Wananga

3. Te Wharekura o Hoani Waititi Marae

POOL A: RANGATAHI

Kākāhu

1. Te Piringa

2. equal Te Wharekura o Mauao, Kura ki Uta, Te Kura Kaupapa Māori o Porirua

Kaitātaki Wahine

1. Te Piringa

2. Raukura

3. Te Kura Māori o Porirua

Kaitātaki Tāne

1. equal Kura ki Uta, Raukura

3. Te Kura Māori o Porirua

Waiata Tira

1. Raukura

2. Te Ngākau o te Awa

3. Te Wharekura o Mauao

Whakaeke

1. Raukura, Te Kura Māori o Ngā Tapuwae

3. Te Piringa

Mōteatea

1. Raukura

2. Kura ki uta, Te Piringa, Te Kura Māori o Ngā Tapuwae

Waiata-a-Ringa

1. Raukura

2. Te Ngākau o te Awa, Te Piringa

Poi

1. Raukura, Te Piringa

3. Te Wharekura o Mauao

Haka

1. Raukura

2. Te Kura Māori o Ngā Tapuwae, Te Wharekura o Mauao

Whakawātea

1. Raukura

2. Kura ki Uta

3. Te Ngākau o te Awa, Te Piringa

Te mita o te reo

1. Raukura

2. Te Kura o Ngā Tapuwae

3. Kura ki Uta

Overall

1. Raukura

2. Te Kura Māori o Ngā Tapuwae

3. Te Piringa

POOL B: TAIOHI

Kākāhu

1. Ngā Puna o Waiorea

2. Kings Colleges

3. Tauranga boys and girls, TKKM o Te Rawhitiroa, Ngā Taiatea Wharekura

Kaitātaki Wahine

1. Ngā Taiatea Wharekua

2. Ngā Puna o Waiorea

3. Te Wharekura o Te Rangiāniwaniwa

Kaitātaki Tāne

1. Ngā Puna o Waiōrea, Ngā Taiatea Wharekura

3. Kings College

Waiata Tira

1. Ngā Puna o Waiōrea

2. Te Wharekura o Ruatoki, Te Tira Whakau

Whakaeke

1. Ngā Puna o Waiōrea

2. Ngā Taiatea Wharekura

3. Te Kura Kaupapa Māori o Te Rāwhitiroa

Mōteatea

1. Ngā Puna o Waiorea

2. Ngā Taiatea Wharekura

3. Te Wharekura o Ruatoki

Waiata-a-Ringa

1. Ngā Puna o Waiorea

2. Ngā Taiatea Wharekura

3. Te Tauranga o ngā Waka

Mau rākau

1, Kings College

2. Te Aute

Poi

1. Ngā Puna o Waiorea

2.Ngā Taiatea Wharekura

3. Te Tauranga o ngā Waka

Haka

1. Ngā Puna o Waiorea, Ngā Taiatea Wharekura

3. Te Wharekura o Ruatoki

Whakawātea

1. Ngā Puna o Waiorea

2. Te Wharekura o Te Rangiāniwaniwa, TKKM o Te Rawhitiroa

Te mita o te reo

1. Ngā Taiatea Wharekura

2. Ngā Puna o Waiorea

3. Te Wharekura o Ruatoki, TKKM o Te Rawhitiroa

Overall

1. Ngā Puna o Waiorea

2.Ngā Taiatea Wharekura

3. Te Kura Kaupapa Māori o Te Rawhitiroa

POOL C: TAINAHI

Kākāhu

1. Te Kaokaoroa o Patetere, Te Maurea Whiritoi, Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, Horouta Wānanga

Kaitātaki Wahine

1. Hoani Waititi, Te Maurea Whiritoi, Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, Te Roopu Manaaki, Te Puku o te ika a Māui

Kaitātaki Tāne

1. Hoani Waititi

2. Te Wharekura o Ngāti Rongomai, Te Kapunga

Waiata Tira

1. Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, Te Puku o te Ika a Maui

3. Te Wharekura o Rakaumangamanga

Whakaeke

1. Hoani Waititi, Te Maurea Whiritoi

3. Te Wharekura o Rakaumangamanga

Mōteatea

1. Te Wharekura o Rakaumangamanga, Horouta Wānanga

3. Hoani Waititi, Te Maurea Whiritoi, Te Puku o te ika a Maui

Waiata-a-Ringa

1. Te Wharekura o Rakaumangamanga, Hoani Waititi, Te Puku o te ika a Maui

Poi

1. Te Wharekura o Rakaumangamanga

2. Te Roopu Manaaki

3. Hoani Waititi, Ngāti Kahungunu ki Heretaunga

Haka

1. Hoani Waititi

2. Te Wharekura o Rakaumangamanga, Turanga Wahine Turanga Tane

Whakawātea

1. Te Maurea Whiritoi, Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, Te Wharekura o Rakaumangamanga

Te mita o te reo

1. Hoani Waititi, Te Wharekura o Rakaumangamanga, Horouta Wananga, Te Puku o te ika a Maui

Overall

1. Te Wharekura o Rakaumangamanga

2. Te Wharekura o Hoani Waititi Marae

3. Te Maurea Whiritoi