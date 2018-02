2018 Mātaatua Kapa Haka Regional Results

Twenty-one Mātaatua teams performed on stage at the Te Teko Racecourse over the last two days, all vying for a chance to represent their region at Te Matatini, in Te Whanganui-a-tara (Wellington) next year. All information and results about the competition available here.

The groups who performed (in order) were:

Day 1 – Saturday 17th February 2018

Ngāti Awa ki Rangitāiki Pakeke

Te Toka Tū

Awanuiārangi

Tūtara Kauika Kahurangi

Ngāti Pukeko Kaumātua

Korosins

Evergreens

Ngāi Te Rangi Pakeke

Matakana

Day 2 – Sunday 18th February 2018

Te Tini o Awa

Te Whānau a Apanui

Ōhinemataroa ki Ruatāhuna

Ruatāhuna Kākahu Māuku

Waioeka

Te Aranga

Ngāti Awa ki Rangitāiki

Te Kapa Haka o Ruātoki

Ngāi Taiwhakaea

Ōpōtiki mai Tawhiti

Tauira mai Tawhiti

Tūtara Kauika ki Rangatauira

The full results are:

Non Aggregate - Ngahau

1.Evergreens

2.Korosins

3. Matakana

Non Aggregate - WAIATA TIRA

1-Equal.Ōpōtiki mai Tawhiti/ Tauira mai Tawhiti

3.Te Whānau a Apanui

Aggregate – WHAKAEKE

1.Tauira mai Tawhiti

2. Te Whānau a Apanui

3.Ōpōtiki mai Tawhiti/ Tūtara Kauika ki Rangataua

Aggregate – MŌTEATEA

1-Equal.Tauira mai Tawhiti, Te Kapa Haka o Ruātoki

3.Ōpōtiki mai Tawhiti

Aggregate - WAIATA-Ā-RINGA

1.Ōpōtiki mai Tawhiti

2.Tauira mai Tawhiti

3.Te Kapa Haka o Ruātoki, Tūtara Kauika ki Rangataua, Te Whānau a Apanui

Aggregate – POI

1-Equal.Ōpōtiki mai Tawhiti, Te Whānau a Apanui

3.Tauira mai Tawhiti

Aggregate – HAKA

1-Equal.Te Whānau a Apanui, Tūtara Kauika ki Rangataua

3.Ōpōtiki mai Tawhiti, Tauira mai Tawhiti

Aggregate – WHAKAWĀTEA

1.Tūtara Kauika ki Rangataua

3-Equal.Ōpōtiki mai Tawhiti, Tauira mai Tawhiti, Te Whānau a Apanui

Aggregate – TE REO

1.Ōpōtiki mai Tawhiti, Te Kapa Haka o Ruātoki

3-Equal.Ruatāhuna Kākahu Māuku, Tūtara Kauika ki Rangataua.

Mātaatua teams advancing to Te Matatini 2019 are:

1. Ōpōtiki mai Tawhiti

2. Tauira mai Tawhiti,

3. Te Whānau a Apanui

4. Tūtara Kauika ki Rangataua

5. Te Kapa Haka o Ruātoki