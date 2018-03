A week of political highs and lows

He piki he heke i kite ki te ao tōrangapu i tēnei wiki; kīhae te Pirimia i mōhio he mahi whakaito te kite pea ki tētahi wānanga Rangatahi o Reipa. Tuia ki tēra he tokotoru ngā Māori i uru atu ki ngā tino tūnga ki te rarangi o Nāhinara.

He wiki ki rarohenga pea tēnei mo Reipa i te putanga o ngā whakapae he mahi whakaito i pā ki tētahi wānanga i tēra marama.

Ko tā te Pirimia a Jacinda Ardern, Pirimia "this event was not undertaken in a safe and responsible way the Labour Party has to take responsibility for that"

Kei roto tenei take i nga ringaringa o Te Ope Pirihimana. Kua aukatia ngā mahi Rangatahi o Reipa, ā kua tohua hoki he rōia hei tiro i nga tikanga o te paati.

Ā e kaha whakahē ana te Minita Ope Kātua a Ron Mark i nga whiu kupu a Mark Mitchell o Nahinara nānā ano i whakamahi nga waka taua rererangi hei tēkehi ki tōna kaenga, ki Carterton.

Ko tā te Minita "I was not using the Defence Force as a personal taxi service. I guess from their side a quick flick across, instead of going down the western side of the Tararuas they came down the Eastern side picked me up in Masterton and carried on through."

He ngāwari ake pea te haere o Nāhinara, tokotoru ngā Māori i eke ki nga tino tūnga o te rarangi.

Ko tā te Kaiārahi o Nāhinara a Simon Bridges, "if they look at myself, Paula and Jami-Lee and see something they identify with that's great"

Engari kei reira tonu te pātai, mena ranei ka whai hua a Ngai Māori.

Ā kei te whiriwhiri tonu a Tākuta Lance O'Sullivan ko tēhea rōpū tōrangapu mōna, kua hui kē ia ki ētahi pāti, i nga rā tata nei ki te taha o te rōpū TOP.