Tikanga Māori to be regulated throughout funeral industry

Ko te whakatau a te Kāwanatanga me aro ngā rōpū ahumahi tūpāpaku ki te tikanga Māori mo te whakanoho me te whakahaere tangihanga mo te tūpāpaku. I tirohia tēnei take e te Kōmiti Whāiti Take Māori, ā, ko ta Marama Davidson na tēnei whakatau ka ngāwari ake ngā whakarite ki ngā rōpū whakahaere me ngā whānau Māori.



Ko tā Marama Davidson he tino whainga tēnei whakatau mo Ngāi Māori.



"Ko te tino hiahia o ngā whānau ki te noho hei whānau pani i raro i te tikangā Māori, nā ēnei marohi i tutuki."\

Ko ētahi whakatau i whakaaehia e te kāwanatanga:

Me whakapakari ake te ahuatanga tikangā Māori ki te ahumahi tūpāpaku

Me whakatū rautaki kōrero e hāngai ana ki te tikanga Maori ki ngā rōpū mate ohorere, te kaitirotiro tūpāpaku, me ngā whānau

Me aro ki te tikanga Māori kia whakatau mena rānei ka taea te noho tahi ki te tūpāpaku

Ko tā Peeni Henare mema o te Kōmiti Whāiti Take Māori "tēna ki roto i ngā tau e rua e toru pea ka kitea ai tātou i te whakahokingā wawe mai o te tūpāpāku o te whānau."

Nā tēnei Kaiwhakahaere Tūpāpaku a Francis Tipene i tuku tētahi o ngā tono e hia rau. Ko tāna he timatanga pai tēnei.

Ko tā te Kaiwhakahaere Tūpapaku a Francis Tipene "He pai tenei whakatau mo tatou katoa engari taihoa ake tātou kia whai wā nga kaimahi tūpāpaku kia akohia i ngā tikanga, i ngā āhuatanga Māori i te ao Māori i ngā whakaaro Māori kia ngāwari ake o tātou mahi i te taha i o tātou whānau."

Kotahi anake te marohi kaore i eke, ko tēra mo te tirotiro ki ngā matenga o pēpi na te mahi moe tahi ki a ia.