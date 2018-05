Thousands of Ramarama infected by Myrtle Rust on East Coast

He kotahi marama kua hipa nō te kitenga o te ngarara Myrtle Rust ki te Tairawhiti, ā ko tā Graeme Atkins, Kaimahi o Te Papa Atawhai e hora tonu ana te kita nei i te whenua. Ko tā te Manatū Ahu Matua koinei tētahi o nga tino tuma whakamarumaru koiora ki Aotearoa, ā, ko ngā mahi Ōhanga ki te Tairawhiti e noho whakaraerae ana.

He tirotiro mo te ngārara Myrtle Rust me te kohi kakano i te Tai Rawhiti.

Ko tā Graeme Atkins, Kaimahi ki Te Papa Atawhai "It's moving pretty rapidly and plants that we found a month ago that were just marginally covered with the rust are just smothered and going backwards."

He ngārara rere hau te Myrtle Rust, ā, ka ngau i te whānau Myrtle pēra i te Pohutukawa, Rata, Ramarama me te mānuka. I tēnei wā he rima rau neke atu ngā wāhi kua pāngia e tēnei ngarara puta noa i te motu.

Ko tā Atkins "we've seen thousands of Ramarama that have been infected with myrtle rust, thousands."

Ko tā te Minita Take Ōhanga Taiwhenua a Shane Jones "Ko te ngau a te Myrtle Rust ki te rau Mānuka, tika ana tātou kia ohooho ōtirā kaore ano he rongoa kia kitea.

Ko te miere mānuka tētahi o ngā tino ahumahi ki Te Tairawhiti. Ko ta Minita Jones kaore ano kia kite i te ngau o tēnei ngarara ki ngā tino momo Mānuka ki reira, a, ka noho tonu te rākau Mānuka ki tōna rautaki whakatipu rākau kotahi piriona tāra e haere ake nei.

"Ka nui noa atu ngā, me ki, nga pūmanawa motuhake ki a Manuka e tipu ana i to ratou rohe, etahi whakaaro pea mo rātou, kia kaua te rewarewa kia kaua te kamahi e whakatahangia."

He rohe tino mōrea a Te Tairāwhiti ki tēnei ngarara na te tini o ngā rākau myrtle me te momo āhuarangi ki reira. Kei te whakamātauhia tonutia te rohe.

Ki te kitea te ngārara Myrtle Rust ko tā Te Manatū Ahu Matua kia kaua e pā. Me whakaahua te tipu, te wāhanga tāmatemate me ngā rau, kātahi ka waea atu ki te Te Manatū Ahu Matua 0800 809 966 me whakamōhio rānei ki Te Papa Atawhai 0800 362 468.