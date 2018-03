Te rārangi whānui, te rārangi Māori raini, he aha tāu kōwhiringa?

Kātahi anō ka rewa ake te whiringa Pōti Māori rua mano tekau mā waru, e kōwhiria ai e te māori te rēhita ki te pōti.E ai ki Te Kaitiaki Take Kōwhiri ka tū tēnei kaupapa ia rima tau i muri i te tatauranga whānui. Mo te rārangi pōti māori mena ka pōti ngā māori katoa e tekau ma wha ngā tūru māori ki rō pāremata.

E ai ki te kohikohinga ā motu he ono rau mano ngā tāngata e kīia ana he Māori. He rua rau rima tekau mano ngā Māori kua rēhitangia ki te rārangi pōti Māori, he pikinga rua tekau mā toru mano te nui nō te tau rua mano tekau mā toru. Pena ka piki ki te toru rau rua tekau mano ka piki te nama o ngā tūru Māori mai i te whitu ki te waru.

Whā tekau mā whitu o ngā Māori kua rēhitangia e rārangi ana ki te taha whānui, he rima tekau mā toru paihēneti ki te taha Māori.

Hei tā Mona-Pauline Mangakahia o Te Kaitiaki Take Kōwhiri. Me whakaaro hoki rātou he aha ngā whāinga, he aha ngā uara e pai ana ki a rātou, ki ā rātou whānau, ki a rātou hapori kia tika ai tō rātou ake huarahi mō tēnei kōwhiringa.

Ka whakarewa ai te wā kōwhiri ā te tuatoru o Apereira, ka pērā tonu ki te tuarua o ngā rā o Akuhata.