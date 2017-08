Tautoko ana te Pāti Māori kia arotakengia te Ture Takutai Moana

Nā te whakaaetanga a te Taraipunara kia tirohia te Ture Takutai Moana me te mōhio he kōwhiringa pōti e kainamu mai nei, ko ngā amorangi tōrangapū ka ruku ki te take nei.

Pari mai, timu atu, e whati tonu ana te tautohe mō te mana takutai moana, ēngari tōka tū moana tonu te tū a Hone Harawira.

"E mea ana a Mana, e mea ana ahau, e mea ana te iwi Māori, 'Whakahokia mai te takutai moana'. Tēra te mea nui. Mihi atu ki te Taraipunara."

Tautoko ana te Pāti Māori i te arotake a te Taraipunara ahakoa i tautoko kē rātou i te ture o Nahinara, tērā i whakakapi i te ture takutai moana a Reipa i kune mai ai te Pāti Māori.

Hei tā Marama Fox, kaiarahi takirua o te Pāti Māori, "Ki te kore te Pāti Reipa i tāhae nei ō tatou whenua kei raro i te Foreshore and Seabed Act kāore he take mō te Marine and Coastal Areas Act. Heoi ano, kua hipa te wā nā reira kei te pai ki au kia whakawhānui tēnei korero."

Ko tā Reipa ka tatari ki te whakatau a te Taraipunara, ēngari kua huri te tai mō rātou.

E ai ki a Kelvin Davis, kaiarahi tuarua o Reipa, "Kua ako te rōpū Reipa i ngā hē o tō mātou tū i te tau rua mano mā wha. Tō matou hiahia kia kore anō te Rōpū Reipa e taka ki te hē."

Ēngari e mea ana a Harawira, "Moumou b***** taima te whakapāha mai. Whakahokia mai."

Kāore ano kia whakatau āhea puta ai ngā whainga a te Taraipunara.