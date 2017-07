Should Little stay or should he go?

Me noho, me heke rānei? Koirā te urupounamu ki te Kaiārahi o te Rōpū Reipa, ki a Andrew Little, mōna i whakaaro kia heke ai, inā te maninohea o ngā hua tatau e mea ana ko te tōrarotanga o Reipa kāore i pēnei rawa te kino i ēnei rua tekau tau.

E rima tekau mā rima ngā rā e toe ana ki te kōwhiringa pōti, me heke rānei a Little?

Ahakoa tā Little hiahia kia noho ki tona tūnga, i puta tāna pātai mēnā rānei me heke, whai muri te kitenga pōti Colmar Brunton, he rua tekau mā whā ōrau te kaute.

Engari he aha te whakaaro a Ngāi Māori?

Hei tā Arthur Ngakuru (Ngāpuhi , Ngāti Kahungunu), "Tērā pea he pāti kua wāwāhi tuaruatia. He totara wāhi rua, he aitua tēra."

Ko tā Piripi Houia (Te Whānau a Apanui), "Ina e tapepe ana tērā pāti ka tika me heke me kimi rautaki hou."

I te tau iwa tekau mā rima i hiahia te pāti Reipa kia heke te kaiarahi o mua a Helen Clark na te kitenga pōti rua tekau mā rima ōrau, kore ia i whakaae ā tata tonu tāna eke hei Pirimia i te tau iwa tekau mā ono, i mua i tāna wikitoria i te tau iwa tekau mā iwa.

Hei tā Roihana Nuri, Kairipoata Tōrangapū o Mua, "He rerekē tēnei Pāti Reipa ki tē Pāti o Reipa i te wā i roto au i te Press Gallery i te whare paremata na reira i noho ahua kotahi rātou i ēnei rangi kāore anō he kotahitanga i waenganui i a rātou. Me mataku katoa te ao tōrangapū i te taha maui."

Ēngari mena ka heke a Little ma wai ōna hū e whakakii?

Ko tā Ngakuru, "Ko Jacinda, atu i te ahuatanga o tana kanohi ka aro nui a Jacinda ki nga rangatira o apōpō ara ko nga tamariki."

I pātai a Te Kāea Ki nga mema paremata Māori o reipa me aha ta tā rātou rangatira, Ko te whakautu me noho me whawhai tonu ia.