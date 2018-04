Parliament visit not political positioning for Tūhoronuku - Sonny Tau

Ka hui ngātahi ngā rōpū o Ngāpuhi ara a Tūhoronuku me Te Kotahitanga ki te Minita Take Tiriti a Andrew Little a te Rāhoroi. Engari i tēra pō i whakarite hui Te Runanga a Iwi o Ngāpuhi ki Paremata me te tuku tono ki ngā Minita katoa kia tau mai.

Ko tā te Minita Take Tiriti ko tāna korenga i tēra hui ka tika.

"We're in a pretty sensitive stage in the talks with Ngāpuhi so i did not think it was right to go to an event that was largely organised by one side of the internal debate in Ngāpuhi.”

E kaha whakahē a Sonny Tau, Heamana o Te Runanga o Ngāpuhi, tētahi rangatira hoki o Tūhoronuku, he mahi nanakia te hui inapō kia whakamana ake a Tūhoronuku i te rōpu Kotahitanga i ngā kōwhiringa kereme a iwi.

Ko tō pōhēhē tēra me te pōhēhē katoa o nga Kaikapo kōrero ae.

He whakatau e tautokona e te Minita.

"He's the Chair of the Runanga and he wanted to lay out to MPs and others what was important to Ngāpuhi."

E kaha whakahē Te rōpū o Te Kotahitanga i te mana kōkiri keremē o Tūhoronuku i raro i te Karauna. Ko ngā rōpu e rua ki ngā kōwhiringa kerēme a ka hui ki te taha Minita a te Rāhoroi.

Ko tā Minita Little "I laid out a thumbnail sketch of a proposal about the way forward. They were to go away and seek feedback from that so I expect to hear that feedback and to flesh out that proposal and see where we go from there."

I whakahē a Tau te whakapae he tōmuri ake te haere o te whakataunga kereme na te pakanga i waenga i ēnei rōpū e rua.

"Korekau he pakanga kotahi noa iho te hoiho ki roto i tēnei rēhi e whai mana ana ko Ngāpuhi. Ko Tūhoronuku tēra korekau he raruraru."

I tono a Te Kāea ki a Rudy Taylor o Te Kotahitanga, ēngari auare ake. E matapae he rima miriona tāra te wāriu o te kērēme a Ngāpuhi.