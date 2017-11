National's tactics a "wake-up call" for PM - Shane Jones

Me tūpato rā te Pirimia i ngā whakanekeneke a te hoariri. He whakahau tēnā nā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ao ake i te tutūnga puehu i te kōwhiringa mō te māngai hōu o te whare inanahi nei.

Kaore he hapa i te tūwheratanga o te Paremata hou, he kitenga rerekē i tēra o itaenihi i te kōwhiringa o te Māngai Whare Paremata hou.

He nui ake ngā tūranga komiti whiriwhiri te hua ki a Nahinara. Ko te utu, ko te kore ōna e whakahē i te kōwhiringa o Trevor Mallard.

Ko tā Kelvin Davis, Kaiarahi Tuarua o Reipa, "kihae mātou i whatihia tō matou kirimana i waenganui i a mātou me te āpitihanga. Nā rātou i whatihia.

Ko tā Shane Jones no Aotearoa Tuatahi "he whakaohooho tēnei mo to mātou Pirimia, ahakoa ka whakatauiratia ai tētahi mahi, kia tupato.

He whakaritenga kaare anō a Jones kia kite i roto i āna mahi tōrangapu katoa.

"Te rōpū Nāhinara i tēnei wā kua kore he wairua rangatira, kua uru mai he wairua kiore. He aha tā te kiore? He rapu putanga, he tāhae paraoa ai. Me tēna te kawa hou o te rōpū Nahinara.

Ko tā Simon Bridges no Nahinara "the new government was disorganised it didn't understand what it was doing."

Ahakoa ngā hara itaenihi kei te aro whakamua kē te Pirimia a Jacinda Ardern.

Ko tāna "This government will be a govenment that makes decisions based on the future of our next generation and the ones beyond that.

Ki ōna tau e toru hei kawanatanga.