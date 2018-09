Māori Language Week creates buzz at Beehive

Haruru ana te reo Māori i Paremata i tēnei wiki me te ahei o nga Kaitōrangapu ki te kōrero ki rō whare, ki te ipurangi ki waho atu i te whare miere ano hoki hei whakanui i te Wiki o Te Reo Māori.

Ko Te Reo Māori te reo matua ki rō pāremata i te rongo i te Waiata “Korerotia” o Grove Roots kaore ano kia puta.

Ko te Pirimia Tuarua hoki tēra e taunaki ana i te kaupapa me tāna tuku mihi ki rō whare.

I kōrero hoki ngā Kaitōrangapū mo nga hua o te reo me te kiko o tēnei wiki.

Ko tā Harete Hipango o Nāhinara "It's about wellness we say Kia ora we say whanau ora."

Ko tā Minita Andrew Little o Reipa "you hear a lot more of it and it helps everybody put those extra little words in their routine conversation."

Ko tā Nuk Korako o Nāhinara "I don't know if you've been on my Facebook there's been a lot of activity on there."

Ko te pae papori tētahi wahi e kaha tautoko ana ngā kaitōrangapū i te kaupapa.

I pōhi kiriata Te Kaiarahi Takirua o ngā Kākariki a Marama Davidson atu i te Hikoi whakanui i te Reo, Ko ngā mema o Reipa te Pirimia hoki tēra e aki I tem area kia kōrerotia.

Engari ko tā ētahi atu pēra i te Kaiārahi o Act a David Seymour he whakaputa i o rātou ake whakatutukinga.

Ko tāna "not that I like to blow horns but I happend to get 87/100 in the newshub Te Reo poll which you can do online - just saying."

Hei te 16 o Mahuru oti ai Te Wiki whakanui i Te Reo.