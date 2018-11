Māori culture priority in Govt's new tourism strategy

Ka taurite te tohatoha o te tāke tūruhi, te whakapae he waru tekau miriona tāra, ki te rāngai tūruhi me te rāngai papa atawhai. I puta te whakatau a te Kāwantanga i te tūwheratanga o te tuhinga rautaki tuatahi mo te tiaki i te taiao nā runga i te tini o ngā manuhiri.

Na te tini o te hunga tūruhi ki Aotearoa, i kā ai tā te Kāwanatanga hiahia kia pakari ake i te mana whakahaere.

Ko tā Kelvin Davis, Minita Take Tūruhi "i roto i te reo pākeha 'sustainable tourism' to mātou hiahia kia whai oranga ngā hāpori ngā rohe puta noa i te motu kia piki ake te hauora o ngāi tātou."

Ko ngā aronga matua o te rautaki tuatahi ko ngā pānga āhuarangi, te whakapakari o ngā ahuatanga noho puni, me te tautoko ngā mahi ahurea Māori kia noho kia tika kia pono.

Ko tā te Māngai Tāpoi o Nāhinara a Harete Hipango "we know there's been concerns around the intellectual property component and the copywriting and the trademarking that goes with that."

Ko tā Davis "we can't just go selling plastic culture to visitors it just won't float."

I ngā tau e rima kua kake te tatauranga tūruhi ki konei ma te kotahi miriona o ngā tāngata me tā rātou pēhi i ngā hanganga ki ētahi hapori.

I tēra tau tata ki te whā miriona ngā tūruhi i whakarauika mai, ā, ko tā Davis whakapae ka rima miriona neke atu te kaute a ngā tau e rima ki tua.

Ko tāna "Ka āwhina tēnei rautaki i a tātou ki te whakapai to rātou taunga mai ki konei kia kore rawa rātou e tūkinohia i te motu."

Hei te whā o Huitanguru te wā aukati mo te tuku whākaaro ki te rautaki.