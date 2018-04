Maihi Karauna draft strategy complete

E ahu whakamua ana te rautaki reo Māori i te otinga o te tuhinga tuatahi a te Maihi Karauna. Ki ngā ringaringa o te Minita Whanaketanga Māori, o Nanaia Mahuta tukua ai e Te Puni Kōkiri te rautaki tōmuri nei. Anei a Talisa Kupenga me tēnei pūrongo.

Whai muri ngā pēhitanga a te Minita i te marama o Huitanguru kua oti te tuhinga tuatahi o te Maihi Karauna.

Ko tā Nanaia Mahuta, minita Whanaketanga Māori "kua tau te tarawhe, māku ano e whakaaro me pēwhea tātou te tutuki."

Ko tā Nuk Koranko, Māngai Take Māori o Nāhinara, "at this stage I haven't actually seen the release on the Maihi Karauna but if that's the case ka pai."

Tata ki te rua tau kua hipa e tatari ana mo te Maihi Karauna kia noho tahi ki te Maihi Māori kua oti kē i Te Mātāwai mo ngā iwi me nga hapori Māori.

Ko tā Minita Mahuta "Ko te mea nunui mōku kia tirohia kia whakamarama atu ki etahi o aku hoa Minita ma ratou ano hei whakaarohia, ā, ko te tino hiahia kia tū ngātahi te Maihi Karauna kia mahi ngātahi ki te Maihi Māori."

E matapaetia ka oti te rautaki a nga marama tata nei.

Ko tā Rino Tirikatene, Heamana o te Kōmiti Whiriwhiri Māori "the advice we received was that the Maihi Karauna would be released in May."

Ko tā Minita Mahuta "Ae, whakapono ahau ki tēra na te mea kei ahau te tarawhe i tēnei wā."

Ēngari te whakaaro a Nāhinara.



"Well that's a pretty tight deadline, but I live in hope,” tā Korako.

E koa te rōpū o Te Mātāwai i te taenga o te tuhinga tuatahi ki te Minita me tā rātou aro kia whakawhiti kōrero ki tēnei tuhinga ki te Minita me Te Rūnanga Reo.