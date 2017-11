Ko te noho haumaru o ngā kaimahi ka mātua tirohia e Shane Jones

E ai ki te Minita Take Ngahere, ki a Shane Jones ko te noho haumaru o ngā kaimahi ka mātua tirohia i roto i te whakatinanatanga mai o te rautaki a te kāwanatanga ki te ono i te kotahi piriona rākau. Ā, kei te hiahia hoki ia ki te whakaheke mārika i ngā pānga kino ka hua ake i ngā taraka kawe rākau ki ngā rori.

Ahakoa kaore ano kia whakatau e hia ngā rākau Māori me whakatipu, ko tā Shane Jones he take matua te whakahaumaru i te kaimahi

"Katahi ko te kaimahi ano me tiaki i a ia ēngari tua atu i tēra ko nga kamupene kia whakarite he kaupapa kia mōhiotia ai te nui, me te weriweri o ngā mahi ka meatia ki te tangata ki te kahore ia e haumarutia tika ai."

Ka whai te tū a Jones i te karanga a te Kaiārahi Tuarua o Reipa rātou ko ngā Māngai Māori ki tēnei ahumahi; me aro kē ngā taumata katoa ki nga āhuatanga whakahaumaru.

Ko tā Kelvin Davis kōrero ki te hōtaka Aotearoa Elections 2017 o Native Affairs, "One of the issues is shareholders who don't have any skin in the game other than they're up here, they're putting pressure on the contractors to actually do more work and work harder and faster and if some of the responsibility fell on those people right at the top, then we might see a bit more safety."

Ko tā Jones "Kei wareware tatou e hia o tatou taitama Maori kua whara. Ētahi e whakapai ko te kai tarukino te aha rānei - kahore."

Ā mō te āhuatanga o ngā rori ko tāna ko te tereina te whakautu hei hari i ngā rākau ki te mira ki te wāpu rānei.