Ko tā Harawira he aro ki ōnā kawenata hapori

Whai muri i tō rātou hinganga ki ngā kōwhiringa poti i Hepetema kua karahuihui anō te rōpū tōrangapū ki te kōrero mō te anga whakamua.

Hei tā te kaiārahi, hei tā Hone Harawira ka noho matāmuri ngā mahi tōrangapū, kia wātea ai rātou te hoki ki te mahi ki ngā hapori huri noa i te motu.

Tā Harawira, "Kia kaua tātou e aro pū ki ngā mahi whakauru i a mātou ki roto o Pāremata, tātemea kahore au mō te rite ki te whakatutuki kaupapa pērā te momo."

E mea ana a Harawira, Mana kua kore ai ia mō te aro pū ki ngā mahi porotiki. Engari, ka anga whakamua ki te tutuki i ana kawenata hapori, arā a "Open the Curtains me "Te Whutupāoro Rīki o Taitokerau".

"Ehara tēnei i te kaupapa kia hanga i tētahi mea anō engari kia kōrero tahi, e aha ana koe, me pēhea rā anō tātou i tēnei wā āpōpo, a ngā tau kei te haere mai. I te mutunga, ko te mea nui mō Mana e mahi ana ngā tāngata nei i roto i ngā hapori o te kainga ahakoa nō hea te tangata e mahi ana ngā mahi i runga i ngā kaupapa o Mana."

I te hui anō hoki a Tukoroirangi Morgan te Perehitini o Te Pāti Māori. A, i mua i tana urunga atu ki te hui ka tukuna te pātai, he aha ki ō whakaaro i raru ai Te Pāti Māori i roto i ngā kōwhiringa?

Ko tā Morgan whakahoki, "A, taihoa ake nei kia mutu taku kōrero, ka noho tāua ki te kōrero."

I mua i ngā kōwhiringa ka waitohungia e Mana me Te Pāti Māori tō rāua kawenata mahi tahi. Ka mutu, ka heke Te Pāti Māori i te rēhi mō Te Taitokerau.

Ko tā Harawira anō, "E tika ana kia haere Te Pāti Māori ki runga i tōnā huarahi, mena e hiahia ana kia kōrero mai, ā tōnā wā ka kite."

Ka tau ngā whakawhitiwhitinga kōrero a Mana i konei, hei āpōpo Te Pāti Māori whakahuihui ai anō me te kōrero mō tō rātou aronga whakamua a ngā rā kei tua, ki te marae o Waipapa i Tāmaki Makaurau nei.

"Kia kaha rātou te whakawhitiwhiti whakaaro mō tō rātou huarahi engari mō Mana, ko Mana he reo kaha, ko Mana he reo mō te pani me te rawa kore, ko Mana he reo whawhai atu ki te Kāwanatanga me ōnā āhuaranga katoa."