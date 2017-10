Ko Jones kei runga mehema ka wātea a Peters in tana tūranga - Richard Prosser, NZ First

Ahakoa te noho mū tonu ki paremata mena rānei ka puta ko wai te Kāwanatanga i tēnei rā, ko tā Richard Prosser no Aotearoa Tuatahi he tokotoru ngā tāngata pea ka tū hei kaiarahi ina ka heke a Winston Peters i tāna tūnga.

E tatari tonu ki te whakatau a te mārena kāwanatanga, ēngari kei te noho mū tonu ngā kaitōrangapū.

Heoi kei te aro kē a Shane Jones no Aotearoa Tuatahi ki tōna ake mārena ki Rarotonga.

Ko tā Jones "it's a big day for me. As you know I'm getting married."

"I'm not sure if I'm going to go, for my ring, whether it'll be Sapphire or Ruby; but I'm getting married and I have ring sizing today."

Ko tā Richard Prosser no Aotearoa Tuatahi kōrero ko Jones tētahi o ngā tokotoru pea ka tū hei kaiarahi ina ka heke a Winston Peters, ko Tracey Martin ko te Kaiarahi Tuarua a Ron Mark hoki tēra.

"I think the membership wants to see him prove himself first and I think that's seriously why Winston wanted him to win Whangarei."

Ko tā Prosser mena ka whai hua a Winston ki ēnei kōwhiringa kāwana tēra pea ka puta ia mena he kaha te kaiarahi hou, ka ora hoki tona pāti ki tua.