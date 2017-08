Ki ngā tatau a Pukamata eke ai Te Rōpū Kākāriki ki ngā tihi teitei

Kei te whakaputa te ipurangi papori a Pukamata ko ēhea o ngā kaitōrangapū Māori e angitū nei te torotoro atu ki ō rātou kaipōti mā te pae papori. He mea tiki ake aua hua tatau i ngā whārangi tūmatanui mō ngā kaitono hei tuaritanga ki te tira o Rereātea.

Haramai te nui o ngā tatau! Koia kei a Marama Davidson mō ngā taunakitanga, kōrero tuku me ngā tuaritanga pōhi ki runga Pukamata. Ahakoa tonu, he kohikohinga ēnei i mua i te rīhainatanga o Metiria Turei.

Tā Ngahuia Wade, kaikōrero take tōrangapū, "Ae, ko Marama tērā. He kaha nōnā ki te whakamahi ngā pae kōrero ipurangi. I āhua ohorere ahau inā ko Tamati he maha ake ngā kaitautoko i a Tamati Coffey, ēngari kei te puta tonu te ihu o Marama."

He tuatahitanga tēnei matapihi ki te ao kaitōrangapū Māori kei Pukamata he mea kohikohi i te tuawaru o Hūrae ki te tuawhitu o Akuhata.

E ai tā Roihana Nuri, tētahi anō kaikōrero take tōrangapū, "He matapihi noa tēnei o te tini o ngā matapihi nō te mea ka taea e ngā hapori Māori te whātoro atu ki ēnei nama me te mōhio kei hea ngā kaitono."

Hei tāpiri atu, ko tā Ngahuia Wade, "I hua mai ēnei tatauranga i te wā i eke a Ken rāua ko Barbie, a Jacinda rāua ko Kelvin ki ngā taumata teitei o tō rāua rōpū. Nā reira, koinei ngā hua, koina te take e rua ngā kaitono a Reipa kei runga ake. Me te mea nei ko taku tino mōhio ehara a Kelvin Davis i te tangata e kaha ana ki te whakamahi i ngā pae kōrero ipurangi. "

O ngā pōhi e rima i whai hua nui rawa atu, e toru o ēnā pōti nō te rōpū Kākāriki, e rua o ēnā pōti nā Kelvin Davis o Reipa.

Tā Wade, "Ko tetahi kitenga nui kua waia Ngā Kākāriki ki ngā pae korero ipurangi ēngari ka kite ai koe i te wā o te kauhau a Metiria Turei, he nui ngā tautoko i a ia i runga i tēra pae. Ēngari mea rawa ake puta ai te Reid-Research Poll i heke ngā kaitautoko ki te waru ōrau."

Ēngari, mō te taha ki te whakakōrero i ana mema, ko Te Pāti Māori kei te ranga teitei, me te mea nei ko Rahui Papa kei runga.

Tā Nuri, "Ehara tēnei i te door knock hou me kī. Me tae a-tīnana te Māori a-kanohi ki te Māori ki te kōrero ki te Māori. Koira anō hoki te mahi. He huarahi ipurangi noa iho tēnei, nā reira kia tūpato tātou i roto i tērā āhua."

Hei tērā marama, ki ngā kōwhiringa pōti kitea ake mēnā rānei e whakaritea ana ngā kitenga a Pukamata nei ki ngā pōti a te tangata.