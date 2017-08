Ka whai wāhi te Kīngitanga ki ngā kōwhiringa pōti katoa - Kīngi Tuheitia

He whakaū i tana tautoko ki Te Pāti Māori te mahi a Kīngi Tuuheitia Pootatau Te Wherowhero te tuaono ki te tekau mā tahi o ngā hui whakanui i tōna Koroneihana. Ko tā te Kīngi i roto i tāna kauhau ki te motu, ka whai wāhi te Kīngitanga ki ngā kōwhiringa pōti katoa i a ia i te torona kia pūmau tonu ai te tino rangatiratanga o te Māori.

I roto i tāna kauhau i kī mai a Kīngi Tuheitia, "I have chosen to put the Kīngitanga front and centre politically and secure it in its rightful place where it can be relevant and useful to Māoridom and all New Zealanders."

Mō te tau tuarua, ka kauwhaungia e Kīngi Tuheitia tōna aronga tōrangapū i tana kauwhau ā-Koroneihana.

"My commitment to this political campaign with the Kīngitanga is not a five minute one," he said.

"I'm not concerned if Rahui or any other party contenders do not win this time as the Kīngitanga will participate in every election into the future."

"E whakamīharo ana i te tautoko mai o Te Kīngi i au i Te Pāti Māori, otirā e tautoko kaha ana i te mana Māori motuhake kia kore a ia e noho i raro i korowai whakariterite a te Pākehā," e mea ana a Rahui Papa, kaitono mō te Pāti Māori.

Ko te kupu a Kīngi Tuheitia mā te mahi ngātahi o ngā rōpū tōrangapū ka whai oranga ai ngā iwi Māori i ngā take rawakore, whiwhi whare, whai mahi, hauora me ngā whareherehere.

"Mehemea e tū tonu ana Te Pāti Māori ā muri o te Pōtitanga Whānui ka kōrero mātou ki a rāua ka kōrero rātou ki a mātou," tā te kaiārahi takirua o te Rōpū Reipa a Kelvin Davis.

Nāna hoki ngā kōrero mō ngōna māuiuitanga i whāki, arā, kua haere atu ia ki tawāhi rapu oranga ai mō te tapahi i tōna waewae. Nāna anō hoki i tautoko te tākoha whēkau, otiā, i whiwhi i a ia te tākihi o tana tama a Korotangi i tērā tau.

"To prolong the lives of our whānau and our people, if we can get our heads past the tapu and disbelief we have on this topic, please consider it, and I think the time and quality of life you will give your whānau and others," e mea ana a Kīngi Tuheitia.

"Kua koa anō te iwi kia kite i a ia e tū kaha ana i runga anō i tana tūranga. E pēnei ana mātou i a mātou e korero ana e titiro ana ki a ia. Pēnei te hikinga o te taimahatanga ki runga i te iwi kua hiki anō i runga i a ia," e kī ana a Ruakere Hond o Taranaki.

Āpōpō hoki atu ai a Kiingi Tuheitia ki tāwāhi ki Taiwana kia whiwhi tonu i a ia ngā rongoā mō tōna māuiuitanga hei ngā wiki e toru e tū mai nei.