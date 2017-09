Ka hui ngā rangatahi Māori ki te matapaki i ngā rautaki tōrangapū

Me tae a tīnana atu ngā rangatahi Māori o te motu ki tētahi wānanga mō ngā ra e rua hei āta matapaki i ngā rautaki tōrangapū ki tua. Koinei te whakahau a Wikatana Popata i te hinganga o Mana me te Pāti Māori i te kōwhiringa pōtitanga.

"Ā tērā wiki, ka hui mātou ki Tāmaki Makaurau, ngā rangatahi puta noa i te motu, kia kimi kia whai rautaki. He wānanga, nā reira he tuku wero tēnei ki ō tātou rangatahi kia hiwara kia mataara," tā Popata.

Ao ake tēnei i te wehenga o te Pāti Māori i te whare Pāremata me te hinganga o Hone Harawira i te tūru o Te Tai Tokerau kua puritia e Kelvin Davis o Reipa. E ai ki te tama a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi kei te pāpouri ia.

"Te take, he koretake nō ō tātou whānau ki te tuku pōti mō Te Ururoa, ki te tuku pōti mō Hone. He rā pōuri tēnei, i te mea mā wai e whakawaha nei i ngā reo o te kāinga, o ngā tamariki Māori, o tō tātou iwi Māori i roto o Aotearoa? Ko te mahi mā tātou ngā rangatahi pēnei i ahau kia akiaki kia tautoko i ngā tamariki penei i a mātou ki te whai i te tino rangatiratanga," tā Penetaui Jones.

Ki ngā tatauranga nō te rā pōti, neke atu i te kotahi rau rua tekau mano o te iwi i rēhita ai ki te pōti, kīhai hoki i tuku wā rātou nā pōti. He wāhanga nui hoki o tērā ko te hunga rangatahi.

"Me huri o tātou whakaaro, me huri te pinati ki roto i te hinengaro kia āta whakaaro mō tēnei mea te tino rangatiratanga. Me whakarite i a tātou māra kai hei whāngai i te iwi me whakarite i ō tātou pākihi kia whāngai, kia āwhina i ō tātou iwi, ērā momo rautaki ka kōrerohia e mātou ā tērā wiki.

Kei Tāmaki te tuatahi o ēnei momo hui.