“Intolerable” pressure pushes Clare Curran to resign as Minister

Rērere ana, ko te taora o Clare Curran, te mema pāremata o Reipa, nō te rā nei ka heke iho i tana tūnga Minita nā te kaha o ngā pēhitanga ki a ia. He taumahatanga kua pūpū ake i ngā raruraru i oti atu ai i tāna whakahekenga iho i Te Rūnanga Minita e rua wiki ki muri.

Kei te noho pōkaikaha a Clare Curran i tana hekenga iho hei minita.

Ko tā te Pirimia a Jacinda Ardern "Clare Curran contacted me last night to advise me that she wanted to resign from her portfolios. We talked it though and I accepted her resignation."

I hua ake tana rihainatanga i āna hui huna, na whai anō kua poroa tētahi tūranga mahi, kua heke iho ia i te rūnanga minita me tana kōrero tapepe ki rō pāremata i tēnei wiki mo āna īmera engari kē ma te mahi.

E ai ki te kaiārahi o Nāhinara a Simon Bridges kaare ngā mahi a Ardern i te tika na reira me whakaputa ia i tētahi whakautu kia mōhio ai te iwi whānui e pai ana tana kāwanatanga.

Ko tā Ardern "these things do happen in office. It all comes down to how we manage it and how we get on with the business of governing. We are."

Ka riro ma Kris Faafoi ngā haepapa pāpāho, take a tihi engari ka noho ia i waho i te rūnanga minita. Ka riro mā Peeni Henare te haepapa minita tuarua ma Te Kaporeihana Awhina.

Ko tā Ardern "Minister Henare has the capacity to take on an extra role he's doing excellent work on Whanau Ora, community and voluntary sector, youth but I do think he has room to take on a set of extra responsibilities."

Ka noho tonu a Curran ki tana tūru ki Ōtepoti.