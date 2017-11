Hei tā Te Minita Take Ture, ka utua a Teina Pora ki te $1 miriona neke atu

He utu rānaki anō ka riro i a Teina Pora kia hāngai ki ngā utunga rawa o te wā.

Ko te whakatau a te Minita Take Ture, a Andrew Little, he neke atu i te kotahi miriona tāra anō ka tukuna hei tāpirihia atu ki tētahi whā tekau mā rima mano tāra anō. Kei a Raniera Harrison te roanga atu o ngā kōrero.

Kua neke atu i te rua tekau mā toru tau e whawhai ana - ka tau i kōnei

E ai ki te Kaiwhakatewhatewha Muna a Tim McKinnel, “It's over now. In terms of his legal case, there is nothing left to fight for now. He has achieved everything there is possible to achieve.”

Koirā te tutukihanga nui i oti i Te Minita Take Ture i a Andrew Little i tēnei rā. He iwa rau waru tekau mā waru mano tāra e tukuna ana e Te Kāwanatanga ki a Teina Pora mō te tūpono mauru ake ai te koni atu i te rua tekau tau ia i mauheretia ai.

Hei tā Minita Little, “Look who can put a price on 20 years, nearly 20 years of a young life.”

I matapaetia ka noho te utu rānaki hōu ki te takiwā o te ono rau mano ki te whitu rau mano tāra - engari anō te kotahi miriona tāra nei i hua mai i ngā tatauranga Tohutohu Kaupapa Rawa o te wā

“The previous compensation he received was paid into a trust account that was set up with independent trustees to assist him to manage that.”

Āe mārika, ko taua utu rānaki, rua me te hāwhe miriōna tāra i utua ki a Pora i tērā tau. Tāpirihia atu te koni atu i te kotahi miriona i te rā nei. Hei tā te rōia a Pora a Jonathan Krebs - horekau tonu taua nama e ea ai i te whakaongaonga i ngau i a Pora.

“It still remains the person in New Zealand who has served the longest time in custody under a wrongful conviction, and nonetheless he is the least compensated on a per-day basis.”

I mauheretia hētia ai a Pora i te tau iwa tekau mā rua mō te pāwhera, me te kōhuru i a Susan Burdett. He rua tekau tau te roa o tāna noho i te whare herehere, ā, nō ngā tau e toru ki muri i tuku whakamātauria ki waho. Ā, nō te tau rua mano tekau mā rima whiua atu ngā heitara mōna e Te Rūnanga Ruānuku o te Kuīni

Hei tā Minita Little, “$3.5m? Is that still enough for 20 years behind bars for a crime he didn't commit? People will have different thoughts about that.”

Hei tā te Minita, ka tau i kōnei te kēhi mō Pōra me ngā hē katoa kua utaina ki runga i a ia.