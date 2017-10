Hei tā Davidson ehara tēnei te wā tika kia arahi tētahi tūranga Minita

E ai ki te mema mō Ngā Kākāriki a Marama Davidson kaare ia i te noho ki rō pāremata mo te wa roa kia taea e ia te whiwhi tūranga minita ki te kāwanatanga hou. Ā kei te harikoa ia ki tana tūranga kaitohutohu tuarua hou mo tana rōpū. No te rānei whakaingotia ai e te rōpū nga mema tokowha kua whiwhi tūranga ki te kāwanatanga hou.

E ai ki te mema mo ngā kākāriki a Marama Davidson he moata tonu kia riro i a ia he tūranga minita.

“I kore au i tino hiahia i te tuunga minita mo taku wahanga tuatahi tera pea kaare i te i wareware nga tangata kua noho au mo te kotahi me te hawhe tau anake a no reira ka haere tonu taku mahi ki te tautoko i nga whainga kakariki me nga wawata o te ao maori ahakoa te aha.”

Ka noho a Marama Davidson ki te tūranga tuarua o te rōpū ā hei tāna e haere tonu ana ā mahi ki waho i ngā tūranga matua a te kāwanatanga.

“I roto i nga korerorero mo te whakaaetanga kawanatanga kaare matou i wini i aku take pera ki te take maori nga take hanga whare me nga take tika tangata na reira ka haere tonu taku tu i waho i te kawanatanga.”

Tokowha ngā mema kua whiwhi i ngā tūranga kāwanatanga. ko te Kaiārahi a James Shaw, ko te māngai take waka a Julie-Anne Genter, ko Eugenie Sage te māngai take taiao me te māngai take toko i te ora a Jan Logie.

Ko Gareth Hughes te kaitohutohu matua o te rōpū ā ko Marama Davidson te kaitohutohu tuarua.

“Ko te mahi tena hei kaiarahi mo te tiima te ropu take a nga kakariki na reira noku te honore ka tu au hei paku kaiarahi mo to matou tima o te kakariki.”

Ka riro ngā mema kākāriki tokotoru i ngā tūranga minita ki waho i te kāhui minita ā he hēkeretari te toenga i raro i te whare pāremata.