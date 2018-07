He whakaaetanga mā ngā Neehi, te Manatū Hauora me ngā Poari Hauora ā Rohe

He whakaaetanga kua tutuki e mahi tahi ai ngā Poari Hauora ā motu, Te Rōpū Neehi rātau ko Te Manatū Hauora, e tau ai te rahi o ngā neehi me ngā tapuhi whakawhānau.

Ko tā te Whakaaetanga nei he taunaki i ngā neehi, i ngā wāhine whakawhānau rātau ko ngā kaiāwhina hauora, ka tika ngā pūnaha whakarite kaimahi a ngā Poari Hauora ā Rohe.

Kua rānongatia te karanga a ngā neehi kia whakatika i ngā hōtaka kaimahi, āpiti atu, kia piki ake hoki ngā nama e tukuna ki a rātau. Hei tā Te Minita Take Hauora hei tā David Clark mā Te Whakaaetanga nei e tika ai ngā hōtaka kaimahi.

"It is clear we've been asking too much of our nurses and their workloads are not sustainable. This Government has heard the message from DHB nurses and midwives loud and clear and we agree, safe staffing must be a priority,” te kī a Clark.

Ko te ekenga ake o te hunga kaimahi tētahi o ngā tino take o ngā whakawhitinga kōrero, engari kia whiua te pātai e pā ana ki te tauritenga o ngā utu mahi ko tā Clark, he rautaki ka whakatakotohia kia mau tonu ngā kaimahi neehi me ngā wāhine whakawhānau ki ngā ratonga hauora, kia whakapoapoa i ētahi atu. Ko tā Te Whakaaetanga he kītaurangi e whai ana kia whakapakari, kia whakawhiwhi mahi ki ngā neehi me ngā wāhine whakawhānau katoa e mau tohu ana.

"The Govt. has already committed to funding an extra 200 DHB nurses as part of the current collective employment negotiations. That commitment stands, but there needs to be ongoing work to ensure DHBs deliver now and into the future,” te kī a Clark.

Kāti ake rā kia whakaemi, hei tā Mane waitohu ai ngā rōpū e toru, arā ngā neehi, ngā Poari Hauora ā Rohe rātau ko te Manatū Hauora i Te Whakaaetanga nei, arā ko te wawata ia mā tēnei huarahi e tutuki ai te rautaki tieki kaimahi a te tau rua mano rua tekau mā tahi.