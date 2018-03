He tono kia tuku tūranga te perehītini o Te Roopū Wahine Māori Toko i te Ora

He mōhioranga nō Te Kāea, i whakakōnaetia e tētahi o ngā mema o te roopū, e Pauline Rewiti te kēhi e kīia ana he pōnahanaha te perehītinitanga a Prue Kapua. Kua kohia ngā pepa kōti e whakaatuatu ana he tūao a Reweti i Ōtara, ka mutu he mema o te Peka o Te Rongopai ki Tāmaki Makaurau. E ai ki ngā tuhituhinga o te kereme, e kore a Kapua i te māraurau ki te whai ara hoki atu ki te tūranga perehītini o te motu, ka mutu manakore tana whai tūranga i te tau rua mano tekau mā whitu.

Hei tā Kapua, he pōhēhē nui i tēnei take e kīia ana he pōnahanaha ka mutu e ū tonu ana ia ki tana whai wāhi hei perehītini i te tau rua mano tekau mā whitu.



I noho ia (Kapua) i te komiti i tīni i te ture kāwanatanga o te roopū in te tau rua mano tekau mā toru, i aua mea kua tīni ko te whakakahore i te wahanga o te herenga o wā. I oti pai i a ia tana ekenga atu ki te Perehītinitanga i te tau rua mano tekau mā whā, nā wai rā i hoki atu i te tau rua mano tekau mā whitu. Hei tā Rewiti whakapae, kīhai ētahi o ngā mema i mōhio ki te tīni o te herenga o wā o te noho hei perehītini me te mea nei e hiahia ia kia tuku a Kapua i te tūranga.

Hei te Hurae tū ai tēnei kēhi ki mua i te aroaro o te kōti