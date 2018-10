He rangatahi whakaaro whānui, he manawa rahi

He tauira o Te Kura Kaupapa Māori o Horouta Wānanga ki Tūranganui a Kiwa, kua kōwhiria a Materoa Rewiri e Labour MP Kiritapu Allan hei māngai mō Te Tairāwhiti mō te Paremata Rangatahi 2019.

Tekau mā ono anake ōna tau, he whānui ngā whakaaro, he manawa rahi ki ngā take whakawhanake.

“Kei te tope mātau i ngā OECD lists mō ngā mea pēnei i te whakamomori, ngā teina e hapū ana me te chlamydia me ērā momo, he raru nui tēnei ki a au nei,” te kī a Materoa Rewiri.

Ko ia hai māngai mō te Kaunihera Rangatahi o Te Tairāwhiti, arā tokoono rātau ka tuku whakaaro ki a Kiritapu Allan o te Rōpū Reipa, e pā ana ki ngā mahi kāwanatanga e hāngai atu ana ki ngā rangatahi o Te Tairāwhiti.

“Ko te manako ia ka mahi tātau kia whakarauora i tō tātau Tairāwhiti kia haumaru ake,” te kī a Materoa Rewiri.

Ka ako hoki te Kaunihera Rangatahi nei me pēhēa ai rāttau e taki i ngā take tōrangapū, ngā take ture, otirā ngā momo taera whakawhanake kaupapa. Ka whai wāhi atu rātau ki ngā rekereke o Kiritapu Allan, kia tūhono ki ngā momo rōpū tōrangapū, rōpū hapori anō hoki.

Ko tā Rewiri, “Kua rangona ahau i ngā momo raru o iwi kē, ā, kua tūhono ki ngā raru o te hau kāenga nei, ā kua kite ahau i ēnei raru, e hiahiatia ana e au te whakatikaina i ēnā.”

He kaikōrero ki Ngā Manu Kōrero ā Motu, he kaihoe waka, he kaihaka anō hoki, kai waenga pū i ōna rahi.

Hei tāna, “Kei te tū ahau mō tōku kura, Te Tairāwhiti, ngā iwi Māori, Te Aitanga-a-Hauiti, Ngāti Oneone, waihoki ngā rangatahi o ēnei rā.”

Kai te pīrangi a Rewiri kia tū ko ia Pirimia tuatahi o Te Aitanga a Hauiti.