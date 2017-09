Hauware noa te kōpaki Mīnita Whakawhanaketanga i waho tonu o te Rūnanga - Roihana Nuri

E ai ki tētahi māngai take tōrangapū, ko te matapae, ka hanga tekoteko noa iho nei te tūranga hei Minita Whanaketanga Māori i raro i tētahi kāwanatanga o Nāhinara me Aotearoa Tuatahi. Nō te tau rua mano mā waru, kua noho taua tūranga ki waho atu i te rūnanga minita.

E tāria tonutia te whakatau ko wai ka tū hei Mīnita Whakawhanaketanga Māori mehemea ka uru atu a Nāhinara me Aotearoa Tuatahi ki Pāremata. Ēngari, e ai ki te mātanga torangapū a Roihana Nuri, e noho kimikimi tonu ana tērā āhuatanga.

"Mehemea ka whakaae a Winitana kia mahi tahi ki tō Nāhinara taha ka uaua te kite kei whea te minitatanga mō te whanake Māori, i te mea i tēnei wā ka taea e au te kī, kāre au e kite, e noho tahi ana tērā whanaungatanga i te mea he nui ngā hapa, he nui ngā hē o Nāhinara ki runga i a Winitana Pita."

Mēnā ka whai hua ngā whakawhitinga kōrero a Nāhinara ki a Aotearoa Tuatahi, ko tā Nuri, ka tūpou te ringa o Shane Jones ki ngā take whakawhanake Māori, ā, ka aro kē ia ki te tūranga manatū aorere.

"Kei te mōhio hoki rawa atu ahau korekore rawa a Shane Jones e hiahia kia tū tāna ringa hei minita whanake Māori, nā reira kei te mōhio tātou ki tērā āhua."

Mehemea ka noho tonu te tūranga ki waho i te rūnanga o ngā minita, kei kitea hei tekoteko, hauware noa.

"Kāre he nui to mana mehemea kei waho koe i te rūnanga o ngā minita o te kāwanatanga, he aha to mana? He aha tēna mō tātou, mō Aotearoa? Nā reira me hoki rā tātou ki te wā i riro ki a Parekura Horomia. Kei reira pea te tauira o ngā mahi."

Ko tā Nuri, tekau mā toru ngā mīnita whawhanake Māori kia whakaarohia. Nō te tau rua mano mā waru te nohonga o ngā kōpaki whakawhanaketanga Māori ki waho i te rūnanga o ngā minita.

"Mehemea ka noho tahi te piringa ki waenganui i a Aotearoa Tuatahi me Reipa me Kākāriki kei te rūnanga mema Māori o Reipa te mana ki te tohu ko wai te minita whanake Māori mō tātou nā te mea te nuinga o te ao Māori i pōti mō ngā mema Māori o Reipa."

Mō te wā tuatahi i ngā tau e iwa, ka noho pea te mīnita whakawhanake Māori ki te tēpu rūnanga mīnita.