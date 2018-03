Final debate marks end of Green Party Co-leadership campaigns

Ko tā Marama Davidson ko ia te wahine tika hei Kaiārahi Takirua ki te Rōpū Kākariki atu i tana hoariri, hoamahi ano hoki a Julie-Anne Genter. Ka whakakapi te wā whai pōti i tēnei pō i te pakanga taupatupatu mutunga i Ōtepoti.

Ko tā Marama kei a ia ngā pukenga kia tū hei Kaiārahi Takirua me te Rōpū Kakariki.

"Kei te mōhio rātou ngā mema ko ahau te tangata tika ki te hanga i tētahi rōpū kaha tētahi rōpū kanorau hoki."

Engari koina hoki te whakapae a Julie-Anne Genter.

"I have a lot of experience both in Parliament holding a wide range of portfolios and I've demonstrated an ability to get cut-through."

He uri a Genter no Amerika, he Minita hoki ia i waho i te Kāhui Kāwanatanga. Ko Davidson te Māori taratahi o te rōpū, he mema ki muri o te pae. Ko tā raua, ko te tū tahi mō ngā take Māori.

Ko tā Davidson "kei konei au i roto i te rōpū Kākariki mo nga mema i tenei wa. He reo Māori, he reo hapori, he reo wahine, he reo māmā he reo mo Te Tiriti."

Ko tā Genter "the majority of New Zealanders are Pakeha and I think it can help advance these issues to have pakeha advocating for actually respecting and honouring Te Tiriti."

I tēra kōwhiringa pōti he tokomaha ake ngā kaipōti i te rarangi Māori i tuku pōti mā Nāhinara tēnā i pōti mā te Rōpū Kākariki. I heke hoki te pōti ā Pāti ki te ono ōrau i te tekau ōrau i te tau rua mano tekau mā whā.

Ko tā Davidson “that is another challenge for The Greens

Ko tā Genter "with only 8 MPs and only one Māori MP it is going to be more difficult for us to reach Māori voters who have traditionally voted Labour."

Hei ngā wiki e rua e heke mai nei tuku pōti ai ngā mema whānui o te rōpu. Hei te tuawaru o Paengawhāwhā whakaputaina ko wai ka tū ki te taha o James Shaw.