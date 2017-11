E ū ana te pirimia whakakapi ki āna kupu taurangi kia whai wāhi te reo Māori ki ngā kura

Kei te ū te Minita āwhina take Mātauranga, Mātauranga Māori hoki a Kelvin Davis ki te ōati a Reipa kia whai wāhi ai te reo Māori ki ngā kura kōhungahunga, kura tuatahi, kura takawaenga hoki i mua i te tau rua mano rua tekau mā rima. E whai ana tēnei i te tūrakitanga o te Kooti Teitei i te whakatau o te Kooti-ā-Whānau kia tangohia i tētahi tauira Māori i tōna kura kaupapa Māori.

I roto i te whakawātanga o te Kooti Teitei, i puawai te pātai o tētahi o ngā kaiwhakawā, he aha te take kāore e whai wāhi ana te reo Māori hei reo motuhake ki roto i ngā kura auraki katoa, ā, i kōrero te kaiwhakawā mō te mana o te ture reo Māori. Ko tā Kelvin Davis ki ahau i te rangi nei, kei te harikoa ia i te mea kei te rongo ia i te tautoko o te kaiwhakawā o te Kooti Teitei ki te nohonga o te reo Māori hei reo motuhake ki roto ki ngā kura. Ā, ko tā Kelvin Davis, he mōtika tā te tangata Māori kia ako i tōnā ake reo, he āhuatanga ka poua ki ngā whārangi o Te Tiriti o Waitangi.

E ai ki te pirimia whakakapi o Aotearoa, e ai ki a Kelvin Davis, e ū ana ia ki āna kupu taurangi kia whai wāhi ai te reo Māori ki ngā akomanga tau tuatahi neke atu ki te tau tuangahuru hei ngā tau e waru e heke mai nei.

"Ko tāku hiahia kia kite ai i ngā tamariki katoa kei roto i ngā kura katoa o te motu, mehemea e hiahia ana rātou kia ako i roto i te reo Māori kia rūmakingia ai ki roto i te reo Māori ka tāea e rātou."

E whai ana tēnei i te whakatau a te Kooti-ā-whānau kia kaua tētahi tauira Māori e uru atu ki ngā mātauranga Māori, he whakatau ka turakina e te Kooti Teitei.

"Koia tētahi o ngā tika kei roto i Te Tiriti o Waitangi mō te iwi Māori kia whai i ngā hua e whai ana te iwi Pākeha, kia ōrite arā ko ngā rights of British subjects."

Tokotoru ngā kaiwhakawā i whakahaere i te kēhi. Ka tekau wiki te roa o te ngārahutanga, ā, e ai ki te kaiwhakawā tuatoru, "It is perhaps surprising in 2017, especially given the Māori Language Act, that it is not yet Government policy that all primary schools teach te reo as a compulsory subject."

Ko tā Davis, "Nā te kooti i pātai te pātai he aha te take horekau te reo Māori kei roto i ngā kura katoa, he pātai pai. Neke atu i te kotahi rau ono tekau, whitu tekau ngā tau e tatari ana te iwi Māori mō tēnei āhuatanga kia uru mai ki roto i ngā kura."

E harikoa ana a Kelvin Davis ki te whakatau a te Kooti Teitei, ā, kua hoki te tauira ki tōna mātauranga Māori ki tētahi kura reo rua.