E hiahia ana a Kahurangi Devoy kia panahia e te UN te Kāwanatanga o Aotearoa

Kua tukuna e te kaikomihana Kāhui Tika Tangata tana tono ki tētahi komiti a Te Kāhui Whakakotahi I Ngā Iwi o Te Ao kia whai wāhi mai rātou ki te pēhi i te kāwanatanga o Aotearoa, ā, kia tirohia te āhua o ngā mahi tūkino i ngā tamariki me te hunga haua i roto i ngā whare kāwanatanga.

E ai tā te kaikomihana Kāhui Tika Tangata a Kahurangi Susan Devoy, "Kātahi te hē nui, ko tā kāwanatanga kore hiahia ki te mahi whakatewhatewha i tēnei take. Ehara hoki tēnei i a Aotearoa me taku tono nui ki te kāwanatanga kia whai wāhi mai tō mātou kāwanatanga kia tika te mahi."

I tērā marama, i tae atu ngā mōrehu ki Paremata, ki reira kōrerohia tēnei āhuatanga tūkino. He petihana hoki i hoatu ki te kāwanatanga kia whai wāhi mai rātou ki tētahi whakapāha tumatanui me te mahi whakatewhatewha hoki i te take nei.

E ai ki a Kahurangi Susan Devoy, ko te nuinga o ngā tamariki he Māori, me te mea nei, he koni i te waru tekau ōrau, ā, i ētahi taima he kotahi rau ōrau te rahi o ngā tamariki noho kainga kāwanatanga he Māori. Hei tāna anō, ko ēnei kainga kāwanatanga anō te take i uru atu ai te nui o te Māori ki ngā whare herehere.