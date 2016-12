Dr Tuivavalagi - Global benefits of indigenous soil knowledge

Ko te oneone he wāhanga nui i te oranga mau ora o tō tātou iwi, ā, e ai ki a Takuta Tuivavalagi he kaipūtaiao oneone nō te Kāreti o Micronesia FSM, ko te mātauranga o ngā iwi taketake puta noa i te ao e pā ana ki te oneone e tino whai hua ana ki nga kaupapa rangahau ahuwhenua o te Global Soil Partnership e whakahaerehia ana e Te Whakakotahitanga o Nga Iwi o Te Ao.

He kaipūtaiao oneone a Tākuta Nat Tuivavalagi. Ko atu i te wha tekau tau ia e rangahau ana i ngā momo kaupapa ahuwhenua, me te oneone puta noa i te ao.

He māngai ia mō ngā kāhui o te Moana-nui-a-Kiwa i raro i te kaupapa o Global Soil Partnership e whakahaerehia ana e te Whakakotahitanga o Ngā Iwi o Te Ao.

“Soil is basic to our survival on a global scale FAO is taking the lead to organise this work to focus on soil and its importance.”

E ai ki a Tākuta Tuivavalagi he uri no Whīti, ko te mātauranga oneone ahuwhenua e mau ana ngā iwi taketake o te ao he motuhake rawa atu ki ngā mahi rangahau e kokiritia ana e te Global Soil Partnership.

“There are certain aspects of the land that are peculiar to certain areas and it is important to get the views of the people who have been living there for hundreds if not thousands of years.”

Ko te whakapono o tēnei kaipūtaiao oneone mā te whakakotahi i ngā iwi taketake ki te whakatōpū i ō rātou matauranga e kitea ai te whānuitanga o ngā hua mō te ao whānui.

For more info: Global Soil partnership www.fao.org