Deadline looms for Crown Māori Language strategy

Ko te rā aukati e kainamu ana ki ngā tari kāwanatanga mō te rautaki reo Māori a te karauna e hiahiatia ana e te Minita Whanaketanga Māori te whakakōpani ake. Ko tā te Āpitihanga mena kaore e oti tem ahi e ratou hei te mutunga marama he raru kei te haere.

Ko tā te Minita Whanaketanga Māori a Nanaia Mahuta ka ea te Maihi Karauna hei te mutunga marama.

"Ko taku hiahia, i mea atu au ki a rātou kia tere me wawe o rātou nei haere.

Ko tā te Māngai Take Māori o Nāhinara a Nuk korako kua roa rawa te wā kia eke ki tōna mutunga

"If it goes beyond the month that the Honourable Nanaia Mahuta is saying then I would be really concerned that this is going to get lost actually if they don't keep paddling that waka forward together."

I tēra marana he ui mākoi te whiu ki Te Taura Whiri e Te Kōmiti Kōwhiri Māori mo te tōmuritanga o te rautaki. I tēra wā, i roto kē i ngā ringaringa o Te Puni Kōkiri me ētahi atu rōpū te rautaki.

Ko tā Ngahiwi Apanui, Tāhūhū ki Te Taura Whiri i te Reo Māori "he orite tēnei ki te karawhiua i ngā ngeru ne te ki mai a ētahi, na reira ahakoa tēra e kore e taea te paku aha, kua tau ki tēnei āhuatanga, kua tata te mutu.

Ko ngā take a motu te aro matua a Te Maihi Karauna, ka noho tēnei maihi hei hoa ki te Maihi Māori, ara te rautaki a te iwi Māori i oti e Te Mātāwai.

Ko tā Apanui ka hui ngātahi ngā Tumuaki o ngā tari Kāwanatanga hei te Rapare ki te whiriwhiri whakaaro, ko tāna oti ai te rautaki, katahi ka taea e te Puni Kōkiri te hoatu ki Minita Mahuta.