Change could be on the cards for Whānau Ora

E ai ki a Minita Peeni Henare, ko te whakapae tōmua ki te arotake a tona kōpaki, he rerekētanga ki tua mo Whānau Ora. Ko te manako a Kahurangi Tariana Turia ka whai pūtea tautoko tonu te kaupapa na tōna hāpai i ngā tangata wha tekau ma rima mano neke atu.

Hei tā Peeni Henare, mā te aromatawai i a Whanau Ora, ka kitea pea i te huarahi hou mo tēnei kaupapa.

"Ko te mahi ngātahi me te hononga i waenganui i ngā ratonga Māori kei roto i ngā hapori me ngā tari kāwanatanga kei roto i te ripoata tuatahi etahi kōrero etahi tohutohu hei whakapakari ake i taua tūāhuatanga."

Ina te arotake kaore i riro i a Whānau ora he pūtea i tēnei tahua pūtea, ahakoa tā Reipa oati i te pakanga kōwhiringa pōti he rua tekau miriona tāra te whiwhi.

Ko tā Winston Peters he 'brorocracy' te momo, ā na te whakakotahitanga Kāwantanga kaore te Pirimia e taea te whakatau mena rānei ka taea tēnei pūtea.

Ko tā Henare "Ko tā rātou e hiahia ana kia pakari ake te kaupapa o Whānau Ora, no reira ko te Tahua Pūtea a te tau e tū mai nei ko te mahi ka riro ki au, mātou ko ngā Minita me pēhea tātou e whakapakari ake."

E ai ki te Kaihanga o Whānau Ora a Kahurangi Tariana Turia he hiahia tā Henare whānau kia hapai te kaupapa.

"I would hope he might look at his koro, his father his grandfather and know that there was a pathway forward that has been plotted for him, all he has to do is turn, acknowledge it and get on with the job of doing it."

Ko tā Henare "ko whānau ora kei roto i taku ngākau kaua ko taku whakapapa anake me te manako i roto i ngā wiki me ngā marama e tū mai nei ka kitea te motu whānui i te ara kei mua i te kaupapa o Whānau Ora."

Ko te whakapae ka puta te arotake hei te rima o Whiringa a Rangi.