$9.5million teachers package will support more Māori teachers - Kelvin Davis

Ko tā te Minita Mātauranga Tuarua tā Kelvin Davis, ko te ito o te Pūtea Kaiako, he iwa ira rima miriona tāra te wāriu, he whakapiki ake i te tokomaha o ngā kaiako Māori, Reo Māori anō hoki tīmata atu ana a te tau e heke mai nei.

Ko tā te Minita Mātauranga Tuarua, tā Kelvin Davis, mā tēnei kaupapa ka pakari ake te tu o te reo Māori ki ngā kura.

"He kaupapa nui tēnei. E hiahia ana mātou, mēna e hiahia ana ngā tauira te whakaako i roto i te reo Māori, kei reira he kaiako hei whakaako i a rātou."

Otirā, ka whakamahia te pūtea nei ki te whakapakari i te kaiako, ki te whakapiki anō ngā tūnga ki te kaupapa Teach NZ me te whakawhānui i te Voluntary Bonding Scheme hei whakahaumaru i te kaiako reo Māori, i te kaiako wharekura ano hoki.

Ko tā Davis "Te Kāwanatanga o mua kīhae rātou i tuku atu he pūtea hei tautoko te raputanga o ngā Kaiako Māori."

Ko tā te Māngai Mātauranga o Nāhinara tā Nikki Kaye, "If you stand back and look at the package several of the things in there are being re-labelled from what the previous government confirmed."

Ko tā Davis he wāhanga tēnei nō te kaupapa here a Reipa kia whakawhānui ai te reo Māori ki rō kura i te tau rua mano rua tekau mā rima.

"I tēra marama o Noema he 188 ngā kura e rapu ana i wētahi kaiako Māori na reira na tēra ka kite te tini o ngā kura horekau kei a rātou ngā kaiako reo māori."

Mā tēnei kaupapa anō ka whakangāwaritia ai te ara whai mahi mo ngā kaiako o tāwāhi.