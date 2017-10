Te whakapākari o te kapa Kiwis ki Tuurangawaewae marae

E waru ngā rā e toe ana ki te whakarewanga o te Ipu rīki a Ao, ā, e ai ki te kāpene o te kapa Kiwi, e ai ki a Adam Blair, kua whakaheke werawera ai rātou i mua i tā rātou tukinga ki a Haamoa. Nō te rangi nei noho tahi ai rātou ki Tuurangawaewae.

E manako ana te kapa Kiwi, he hua ka puta mā rātou, inā whakarite ai rātou ki te Tuurangawaewae o te Rīki Māori.

Hei tā te Kaiwhakahaere o te Tima a David Kidwell, "It was very important you know, for my vision leading up to this World Cup. You know, I wanted 24 guys here that could bring back to the roots."

He whēako tā rātou noho tahi ki te marae, e kiia ana, ko te marae mō te ao katoa, I mua I tā rātou tukinga hei te rua tekau mā waru o tēnei marama.

“The boys have really loved being here. We had a Pōwhiri on Tuesday night, went to a Māori school yesterday.”

He hokinga ki te kainga mā ngā uri o Waikato Tainui, mā Te Maire Martin rāua ko Dallin Watene-Zelezniak. Kei Ahitereiria rāua e noho ana I tēnei wā, he waewae tapu ki te kainga nei

Winger Dallin Watene-Zelezniak (Waikato-Tainui), “It’s awesome, my families just around the corner, so yeah it’s good to get back to your roots, and I guess learn about our culture."

Tāria te toru wiki, hoki atu ai te kapa ki Waikato mō te tukinga ki a Tonga. Koia te kapa kitea ai ngā toa Kiwi, Kāngaru o mua, a Jason Maumalolo rāua ko Andrew Fifita.

"Its’ gonna be a massive game. I think it’s a good thing for the game as well. There’s a competition ahead of us.”

Heoi, I mua I tā rātou whakarite mō te tukinga ki ngā hoariri nō Tonga, ka aro hāngai atu ai rātou ki a Hāmoa, I te tukinga tuatahi ka tū ki Te Pā o Rarotonga.