Pene whānau safe after 7.2 earthquake in Fiji

He rū whenua, e whitu ira rua te pākaha, kua whati ake ki ngā tai e toru rau kiromita whakatetonga atu i te moutere o Whīti. Kāore he pierenuky i rīpoatahia, he wetonga hiko anake te raru mō ngā tūruhi o kona.

Ko te pārekareka hoki o te wā whakatā a Raniera Pene rātou ko ngōna hoa, kāore tonu rātou i rongo i te kaha o ruaumoko.

“I noho mātou i te hōtera o Club Fiji i tērā wā. I tēnei taha o Fiji, kāore mātou i rongo te rū o te whenua.”

Kāore he aitua ā-whare, ā taiao, ā tāngata hoki i kitea, atu i te whakaweto noa i te hiko i whakararu i ngā tūruhi.

“Mō te wā poto, kāore he hiko i roto i tō mātou nei hōtera, engari kei te pai ināianei.”

E ai ki te rīpoata i te rima tekau mā toru meneti pahi i te tekau karaka i te ata nei i pā ai te rū, whitu ira rua tōna kaha, tōna rua rau waru tekau mā rua kiromita i te tonga mā uru o te taone nui o Suva.

“Āhua āwangawanga, engari, kāore he raru mō te wairua o tō mātou noho ki Fiji. Kei te haere tonu mātou mō noho ki konei.”

He mea pānui whakatūpato nā te uepu tai āniwhaniwha i tuku, engāri, nō muri tata atu i whakakore ai ngāua whakatūpato.