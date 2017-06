Ohorere katoa whai muri i ngā pānga o te riri e rua ki Rānana

He ohorere, he āwangawanga mō te taone o Rānana i te matenga o te tokoono tāngata, me te wharanga o te tini, whai muri i te pānga o te riri ki ngā wāhi e rua inapō.

Ko tā ngā pirihimana pā tāone, ko ngā aitua e rua ki Rānana, he mahi whakaweti.

Tokoono ngā tāngata kua mate, waihoki, tokotoru ngā kaiwhakatuaki kua mate, tōna rua tekau ngā tāngata kua haria ki te hohipera.

I pā te aitua tuatahi ki te arawhiti o Rānana. Kotahi te wēkona tukituki i ngā kaiwaewae.

I te mākete o Borough ko te aitua tuarua. Ko tā tētahi kaititiro ki a CNN, kotahi te tāne i uru atu ki te wāhi kai e mau maripi ana, a, ka oka kia rua ngā tāngata.

Ko Shannon Hanrahan nō Whakatōhea i rongo i ngā tangi whakatūpato nō te wā kāinga.

Ko tēnei te aitua tuatoru kua pā atu ki Peretānia i tēnei tau. Ko Westminiser Bridge te aitua tuatahi i te marama o Poututerangi i te wā i tukituki tētahi tane ki ngā kaiwaewae, ā, inā tata nei te aitua pahū ki te konohete o Ariana Grande i Manchester e rua wiki ki muri.

Ki tā te Manatū Aorere kei te kōrero tahi rātou ki ngā Pirihimana o Rānana. Ko te whakapae, kāore ētahi o ngā tāngata nō Aotearoa kia pāngia noa. Engari kei te tohutohu rātou ki a Ngai Aotearoa kia whai atu i ngā tohutohu a ngā mana-ā-rohe.

Hei ngā hāora tata nei, ka whakarewa ai te konohete ki Manchester 'One Love' ko ngā pūtea ka koha atu ki ngā pārurenga me ngā whānau i pā atu ki te aitua. He kaupapa kei te kūrae o mahara mō nga kaitautoko o te kapa Raiona kei Aotearoa nei e haere ana.

He kupu akiaki mai i tawhiti hei maimoa i te ohorere kua hou anō ki Peretānia.