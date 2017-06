Northland Māori Rugby Chair protests trampling of Māori protocols

Kei te poroteehi te heamana o Te Poari Whutupaoro Maori o Te Taitokerau i nga mahi takatakahi i o tatou tikanga i te haerenga o te kapa Raiona ki tona rohe takaro ai.

E kore te heamana o Te Poari Whutupaoro Maori o tenei rohe e puta ki te tukinga tuatahi a nga Raiona a tenei po i tana poroteehi ki te poari matua ki o tatou ano tikanga.

Ko tā Moses Cherrington, Heamana, Poari Whutupaoro Maori o Te Taitokerau, "E hoa ma e hee ana tena. Ki au nei kia tatu mai te waewae i runga ite whenua ko tena te wa o te powhiri. E mohio ana au i powhiritia i te airport engari mo konei i roto i Te Taitokerau nei to ratou taenga mai ki konei ko tena te ra o te powhiri rawa kee mo te Ratapu."

Inanahi i kainga oratia te Uniana Matua e nga matua o Ngapuhi e pa ana ki tenei taonga i homahia e te uniana ki te iwi o konei katahi ka tono kia whakahokia kia ratou.

Hei tā Cherrington, "He Maori ratou e mohio ana ratou nga tikanga e mohio ana ratou nga tikanga o konei o Ngapuhi must be kao! Ko te mea kee e raruraru ana i tenei take. I te wa i runga au i tera poari e kore tenei mea e whakahaere."

Hei apopo ra ano powhiri okawangia ai nga raiona ki Waitangi engari e patai ana te heamana o te whutupaoro Maori o Te Taitokerau no hea kee ena tikanga.

E mea ana ka haere mai ratou ka rukuruku mai to matou whenua engari rawa kee i powhiri mai ki waenganui ia tatou i mua i tena. Nareira rawa au e whaakaae ana ki tenei powhiri apopo. Ano taku poroteihi e kore au e puta atu te powhiri apopo.

I whakapā atu mātou ki Te Uniana Whutupāoro o Aotearoa, engari kahore anō kia whakahoki kōrero mai ki a mātou.