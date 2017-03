Māori Chancellor keen to expand Māori economy

Kei te kaikaha te Tumuaki Māori tuatahi ki Te Kunenga ki Pūrehuroa, kia whakawhānui ake i te taumata pūmanawa o te ohanga māori. E whakapono ana a Michael Ahie nō Taranaki, Ngāti Ruahine me Ngāti Ruanui he puna matanga kei Te Kunenga mō te mātauranga ahuwhenua kai me te umanga, kia eke panuku ai ngā tauira Māori. Kei a Mānia Clarke ngā whakamahuki.

Kāore te tumuaki mātāmua tuangāhuru mā rua o Te Kunenga ki Pūrehuroa i te moumou wā me te whakaputa i ngōna tōmina, whai muri i tana pōwhiri ki tana tūranga hōu.

Ko tā Michael Ahie, Tumaki Mātāmua hōu, “My vision is with our four campuses in Albany, here in Tiritia and in Wellington and our distance learning. My vision for it is to reach out education to get to more and more people because it does make a difference to their lives.

Kua tekau mā waru tau te kaipakihi i Te Whanganui a Tara e mahi ana i te ao rangatōpū, i mua i tana huringa ki te whai huarahi kē atu.

Hei tā Ruakere Hond, (Taranaki Iwi, Parihaka) “He tangata i ahu mai i ngā whakapapa o Taranaki whānui, Taranaki Iwi, tana tupuna Ngā Tai Rākaunui, i roto o Ōpunake, Ngāti Haumia, nō reira ngā pūkenga i a ia, heke mai i ōna tūpuna i roto i tēnei te mātauranga. Ngā whare kura i runga i te maunga tērā ko ōna tūpuna ērā."

Ko tā Tina Wilson, mema Māori Kaunihera, Te Kunenga ki Pūrehuroa, “rā motuhake tēnei nō te mea ka tae mai a Ngāti Atiawa ki te haria tā rātou taonga a Michael Ahie. He waimārie tātou katoa ka tū he Māori ki tāua tūranga."

Nō te tau rua mano tekau mā rua i tohua ai a Ahie e te Minita o Te Amorangi Mātauranga Matua ki te kaunihera o Te Kunenga ki Pūrehuroa, ā i nōhia ia hei heamana tuarua i te tau rua mano tekau mā toru.

Hei tā Hone Morris, Pukenga Matua, Te Kunenga ki Pūreheroa, “Kei te whai wāhi haere ngāi tāua ki ngā taumata. He āhuatanga rangatira hei akiaki i a mātou ngāi Māori e mahi ana i roto i Te Kunenga ki Pūrehuroa, hurinoa, ngā marae e toru, otihā nō roto i Te Raki Paewhenua, Ngāti Whātua, Pukeahu nō roto i Atiawa ki Pōneke.”

Ka noho a Ahie i tana huinga o te kaunihera, kia āta matapaki i tā rātou rautaki whakamua.