Kua werohia tā te Kāwanatanga tuku pūtea hei hāpai i te rangatahi Māori ki te whiwhi raihana

Kei te tū ngā pihi o te rōpu Hobson's Pledge i te whā miriona tāra o ngā pūtea a te kāwanatanga hei awhi i ngā rangatahi Māori ki te whiwhi raihana taraiwa mō te whai mahi te take. E ai ki te rōpu, kaare i te tika kia hāngai te kaupapa nei ki te Māori anake.

Ka hāpai te kaupapa 'Taiohi Ararau' i ngā taiohi kia whiwhi i ngā puka tuakiri me ngā nama Tari Taake. Heoi, he āwangawanga nō te roopū Hobsons Pledge ko Ngāi Māori anake kei te aroaro.

Hei tā te kōrero mō Hobsons Pledge a Casey Costello, “It's about need, it's about where you're sitting in the scale and if you qualify because of those circumstances then you should qualify because of those circumstances not because of what your ancestry is.”

E ai ki te Minita Take Māori a Te Ururoa Flavell, kei raro te rangatahi Māori e putu ana, nā reira me tautoko i a rātau ka tika.

Hei tāna, “86,000 taiohi o te motu e noho nei i te kore mahi, arā ko te needs. Ō tērā, ko te Māori, 27 mano. Nā reira he raruraru nui tera. Ko tā mātau ko te kī atu ae, i te mea ko te tokomaha he Māori me hāngai tonu te pūtea ki a rātau engari kua wātea mō ētahi atu ki te whai i tēnei kaupapa.”

He kaupeka tēnei whā miriona o tētahi mahere whānui a te Kāwanatanga, he tekau mā rua miriona tāra te rahi, hei tautoko i te hunga taiohi ki te uru atu ki ngā momo huarahi ako, ki ngā ara whakapakari e whai mahi ai rātau.

Hei tā Casey Costello, “This opportunity exists for a race a culture an ethnicity whatever you want to call it but not everybody. So isn't that separatism? Isn't that saying if it's not available to everybody, isn't that what separatism is?”

Ko tā Te Ururoa Flavell, “Kua rongo ano ahau i te aue a wētahi o nga iwi e mea ana, ā, ka taraiwa ngā tamariki Māori i ngā waka kore raihana, kātahi ka hāmenetia e te porihimana ka heria ki te kōti, ka raruraru i te mea ka kore e utu i ngā nama ka mutu ka raru. Nā reira, ko tā mātau ko te kī atu me hāngai tonu tēnei kaupapa ki tērā hunga engari me whakawhānui atu ki taea ai rātau te whakatau i ngā āhuatanga mō rātau kia taea ai te whai haere i ngā mahi ā mātauranga, ā mahi, ērā kaupapa katoa.”

Hei tā te Minita Take Māori ka puta ngā pitopito kōrero mō tēnei kaupapa hei ngā wiki e tū mai nei.