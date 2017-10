Ko ngā whānau te mean nui o te whakataetae Iwi of Origin

Koni atu i te whā mano tāngata i tae atu ki te whīra o Bruce Pullman ki Papakura mō te whakatae Iwi of Origin. He mea whakahaere nā He Oranga Poutama me te Kaunihera o Tāmaki Makaurau, hei tā te kaiwhakahaere a Wiremu Mato he hua i tua atu i te eke panuku ki ngā kēmu.

'Kawea te manuka', koia te kōrero mō te whakataetae Iwi of Origin i tēnei tau.

Hei tā Wiremu Mato (Ngāti Porou, Te Whānau-a-Apanui) o He Oranga Poutama, “Nō mātau te waimarie te tokomaha o ngā rangatahi, me ngā tamariki, me ngā pēpī, i tae mai nei mō te kauapapa nei.

Kotahi rau rua tekau mā rima ngā tīma i purei Rīki, Pā whutupāoro, Netipāoro, Kī-ō-rahi, poitūkohu me ngā kēmu whakawhanaunga.

"Mā ngā tamariki hoki e kite ai i ngā āhuatanga hei whakanui i a rātau."

Hei tā te kaiwhakahaere a Wiremu Mato, i whaia te tuaira o iwi kē.

"I te tau 2006 i hoki au ki te kāenga ki Ngāti Porou, i reira tō tāua nei kaupapa e kīia nei ko te Pā Wars, whakaaro ake me pēhea au e kawe tēnei kaupapa ki Tāmaki Makaurau, ā, nāwai nāwai ko tēnei."

He whakataetae e kōpaki nei i te katoa mai i ngā tamariki ki ngā kuia koroua.

"Ko te hākinakina ko te waka noaiho nē, ko te tino kaupapa ko te whanaungatanga, ko te harikoa, ko te kataka ko te menemene."

Hei tā Wiremu Mato, ko te kounga te aro.

"Moumou taima te piki nama mēnā koretaku tonu te kaupapa, nā reira kei te aro mātau ki te kounga o te kaupapa, nā reira kei te aro tonu tātau ki te kounga o te kaupapa."

Ko te wawata a Mato kia maha ake ngā hākinakina ā tērā tau.