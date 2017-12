Kei te whawhai a Te Kawerau a Maki ki te tieki i ngā Kauri

Kua whakatau te iwi o Te Kawerau a Maki kia rāhuitia te Waonui a Tiriwa. E whai ana tēnei i te putanga o te rīpoata a Te Kaunihera a Tāmaki Makaurau e mea ana, i ngā tau e rima kua hipa kua pūrua te nui o ngā Kauri e hinga ana i te mate patu kauri, i te ngahere o Waitākere.

Ināianei ko te ngahere o Waitākere te wāhi e kaha pokea nei e te mate kauri puta noa i te motu, me te aha, kei te whawhai te manawhenua a Te Kawerau a Maki ki te tieki i te taiao mō ngā whakatipuranga.

Ko tā Te Warena Taua o Te Kawerau a Maki, “Kua kitea mātau ko ngā Kauri nunui o roto i te ngahere nei, ngā Kauri katoa, e mate ana.”

He rāhui kua ūhia ki te ngahere o Waitākere kia kaua te hunga ora e tomo atu.

“E tika ana i roto i ngā āhuatanga a o tātou mātua tūpuna i haere mai ai mātou katoa ko ngā uri ki te tuku i ngā karakia tawhito kia tau ai te rāhui ki roto i te ngahere nei.”

“It's only right in the customs of our ancestors that we the descendants conduct the ancient prayers to place the customary prohibition within this forest.”

Āpiti ko tā te ripoata a te Kaunihera o Tāmaki Makaurau, neke atu i te rima tekau ōrau o ngā Kauri kaitā o Waitākere kua pokea e tēnei māte kauri. Hei tā Te Wārena Taua ko te ia o te rāhui he whakawātea i te ngahere kia āhei a ia ki te whakarauora i a ia anō.

Ko tā Te Warena Taua ko te ngako ia o te rāhui kia kaua te hunga ora e tomo atu ki te ngahere, tae noa ki te wā e tau ai ngā ngā rautaki whakarauora.

Kei te ripoata e mea ana ko te mate nui e tipu ai tēnei pokenga ko ngā tāngata e whera ana i ngā paru i a rātau e hīkoi ana i ngā ara, te hunga e takahi ana i ngā ara whakatakoto paihana, me te hunga e tipi haere ana ku tua atu i ngā ara kua tohua hei wāhi hīkoi ki rō ngahere.

“Ko te mate nei ehara nō tātau, ko te mate nei nā ngā tāngata e haere ana i roto i te ngahere nei me ō rātau nei hū e mau nei i ngā mate, e harihari nei i roto i te ngahere ka waihotia o rātau paru ki roto kātahi ka mate ngā rākau nei.”

Kei te karanga te iwi ki te Kaunihera o Tāmaki kia tautoko atu rātau i te rāhui nei.

“He nui hoki ngā iwi Pākehā e noho ki roto o Waitākere e kaha ana ki te tautoko i a mātau. engari ko te Kaunihera e āhua ngoikore ana e noho nei i runga i te taiapa.”

“Kia mahi tahi i roto i te kotahitanga, ki te kore, ka wehe ngā tumu, ngā rākau nunui o te wao nui nei."

Hei te Rātū whakatau ai Te Kaunihera o Tāmaki i te rautaki whakarauora i ngā kauri haere ake nei.

